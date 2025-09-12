https://ria.ru/20250912/pulkovo-2041350151.html

В "Пулково" частично ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий в "Пулково", сообщает аэропорт. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", идет работа по беспилотникам на юго-западе региона. В Росавиации сообщили о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в "Пулково". "Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий. Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале аэропорта. Мы продолжим оперативно информировать вас о ситуации в аэропорту. Приносим извинения за доставленные неудобства. Напоминаем, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов. Это главный приоритет гражданской авиации", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пулково".

