https://ria.ru/20250912/pulkovo-2041350151.html
В "Пулково" частично ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий
В "Пулково" частично ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий - РИА Новости, 12.09.2025
В "Пулково" частично ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий
Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий в "Пулково", сообщает аэропорт. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T06:43:00+03:00
2025-09-12T06:43:00+03:00
2025-09-12T06:43:00+03:00
ленинградская область
александр дрозденко
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16206/65/162066538_243:0:3038:1572_1920x0_80_0_0_f05439322994857ddeeabc2891744907.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий в "Пулково", сообщает аэропорт. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", идет работа по беспилотникам на юго-западе региона. В Росавиации сообщили о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в "Пулково". "Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий. Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале аэропорта. Мы продолжим оперативно информировать вас о ситуации в аэропорту. Приносим извинения за доставленные неудобства. Напоминаем, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов. Это главный приоритет гражданской авиации", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пулково".
https://ria.ru/20250912/rosaviatsiya-2041346811.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16206/65/162066538_592:0:2688:1572_1920x0_80_0_0_ee53de6d09c9b8fdc22ea33da65118bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, александр дрозденко, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Ленинградская область, Александр Дрозденко, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В "Пулково" частично ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий
"Пулково" сообщил о частичном ограничении регистрации на рейсы внутренних линий