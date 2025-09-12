Рейтинг@Mail.ru
В "Пулково" частично ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий
06:43 12.09.2025
В "Пулково" частично ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий
В "Пулково" частично ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий - РИА Новости, 12.09.2025
В "Пулково" частично ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий
Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий в "Пулково", сообщает аэропорт. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий в "Пулково", сообщает аэропорт. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", идет работа по беспилотникам на юго-западе региона. В Росавиации сообщили о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в "Пулково". "Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий. Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале аэропорта. Мы продолжим оперативно информировать вас о ситуации в аэропорту. Приносим извинения за доставленные неудобства. Напоминаем, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов. Это главный приоритет гражданской авиации", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пулково".
ленинградская область, александр дрозденко, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Ленинградская область, Александр Дрозденко, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В "Пулково" частично ограничили регистрацию на рейсы внутренних линий

"Пулково" сообщил о частичном ограничении регистрации на рейсы внутренних линий

Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Аэропорт "Пулково". Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий в "Пулково", сообщает аэропорт.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", идет работа по беспилотникам на юго-западе региона. В Росавиации сообщили о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в "Пулково".
"Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий. Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале аэропорта. Мы продолжим оперативно информировать вас о ситуации в аэропорту. Приносим извинения за доставленные неудобства. Напоминаем, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов. Это главный приоритет гражданской авиации", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пулково".
Самолет - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Росавиации рассказали о корректировках в расписании из-за ограничений
05:32
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала