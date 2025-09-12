https://ria.ru/20250912/proekt-2041416830.html

Россия отправит к Луне семь автоматических станций

Россия отправит к Луне семь автоматических станций - РИА Новости, 12.09.2025

Россия отправит к Луне семь автоматических станций

Федеральный проект "Космическая наука" предусматривает отправку к Луне семи автоматических станций до 2036 года, сообщил научный руководитель Института...

2025-09-12T12:15:00+03:00

2025-09-12T12:15:00+03:00

2025-09-12T12:17:00+03:00

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Федеральный проект "Космическая наука" предусматривает отправку к Луне семи автоматических станций до 2036 года, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный. "Федеральный проект "Наука", в нём есть астрофизические экспедиции и есть семь автоматических лунных экспедиций. Пилотируемые экспедиции до 2036 года в России не планируются", - сказал Зелёный в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что речь идет об орбитальной миссии "Луна-26", запуск которой планируется в 2028 году, двух посадочных - "Луна-27а" и "Луна-27б", а также "Луны-28", которая должна с помощью специального устройства набрать лунный грунт, сделать так, чтобы из него не вышли летучие вещества, и в таком виде доставить его на Землю.Запуски остальных миссий, по словам ученого, ожидаются уже в следующем десятилетии.Последняя советская экспедиция "Луна-24" состоялась в 1976 году. Следующая попытка была предпринята в 2023 году, однако успешно стартовавшая станция "Луна-25" разбилась о поверхность естественного спутника Земли.

