https://ria.ru/20250912/proekt-2041416830.html
Россия отправит к Луне семь автоматических станций
Россия отправит к Луне семь автоматических станций - РИА Новости, 12.09.2025
Россия отправит к Луне семь автоматических станций
Федеральный проект "Космическая наука" предусматривает отправку к Луне семи автоматических станций до 2036 года, сообщил научный руководитель Института... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:15:00+03:00
2025-09-12T12:15:00+03:00
2025-09-12T12:17:00+03:00
луна
россия
лев зеленый
российская академия наук
земля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142158/46/1421584626_0:1:2000:1126_1920x0_80_0_0_eb06fa69878ed2050a4e6482137846a2.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Федеральный проект "Космическая наука" предусматривает отправку к Луне семи автоматических станций до 2036 года, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный. "Федеральный проект "Наука", в нём есть астрофизические экспедиции и есть семь автоматических лунных экспедиций. Пилотируемые экспедиции до 2036 года в России не планируются", - сказал Зелёный в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что речь идет об орбитальной миссии "Луна-26", запуск которой планируется в 2028 году, двух посадочных - "Луна-27а" и "Луна-27б", а также "Луны-28", которая должна с помощью специального устройства набрать лунный грунт, сделать так, чтобы из него не вышли летучие вещества, и в таком виде доставить его на Землю.Запуски остальных миссий, по словам ученого, ожидаются уже в следующем десятилетии.Последняя советская экспедиция "Луна-24" состоялась в 1976 году. Следующая попытка была предпринята в 2023 году, однако успешно стартовавшая станция "Луна-25" разбилась о поверхность естественного спутника Земли.
https://ria.ru/20250911/rost-2041105616.html
https://ria.ru/20250909/mks-2040558813.html
луна
россия
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142158/46/1421584626_138:0:1915:1333_1920x0_80_0_0_0f8b14701d0885008a84857d081875f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луна, россия, лев зеленый, российская академия наук, земля
Луна, Россия, Лев Зеленый, Российская академия наук, Земля
Россия отправит к Луне семь автоматических станций
Россия до 2036 года отправит к Луне семь автоматических станций