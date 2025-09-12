Рейтинг@Mail.ru
В Приморске потушили пожар на насосной станции
07:27 12.09.2025
В Приморске потушили пожар на насосной станции
В Приморске потушили пожар на насосной станции
Возгорание на насосной станции в Приморске ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Возгорание на насосной станции в Приморске ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ранее Дрозденко заявил о возгорании на судне в порту Приморск, открытое горение ликвидировано. Также силами ПВО над Ленинградской областью, по словам губернатора, было уничтожено более 30 БПЛА. "В Приморске также потушено возгорание на насосной станции. Без пострадавших. Четко сработали все службы", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
приморск, ленинградская область, александр дрозденко, безопасность, россия
Приморск, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Безопасность, Россия
В Приморске потушили пожар на насосной станции

Дрозденко: в порту Приморск потушили пожар на насосной станции, пострадавших нет

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Возгорание на насосной станции в Приморске ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Ранее Дрозденко заявил о возгорании на судне в порту Приморск, открытое горение ликвидировано. Также силами ПВО над Ленинградской областью, по словам губернатора, было уничтожено более 30 БПЛА.
"В Приморске также потушено возгорание на насосной станции. Без пострадавших. Четко сработали все службы", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
