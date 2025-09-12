https://ria.ru/20250912/pozhar-2041352634.html
В Приморске потушили пожар на насосной станции
В Приморске потушили пожар на насосной станции
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Возгорание на насосной станции в Приморске ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ранее Дрозденко заявил о возгорании на судне в порту Приморск, открытое горение ликвидировано. Также силами ПВО над Ленинградской областью, по словам губернатора, было уничтожено более 30 БПЛА. "В Приморске также потушено возгорание на насосной станции. Без пострадавших. Четко сработали все службы", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
