МИД Германии вызвал российского посла
14:41 12.09.2025 (обновлено: 14:49 12.09.2025)
МИД Германии вызвал российского посла
Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Российской Федерации Сергея Нечаева в связи с инцидентом с дронами в Польше
БЕРЛИН, 12 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Российской Федерации Сергея Нечаева в связи с инцидентом с дронами в Польше, сообщило дипведомство на своей странице в соцсети X."Сегодня российский посол был вызван в министерство иностранных дел. НАТО твердо сплочена, чтобы защищать территорию нашего альянса и нашу безопасность", - говорится в сообщении в связи с инцидентом в Польше.Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала.
МИД Германии вызвал российского посла

Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Российской Федерации Сергея Нечаева в связи с инцидентом с дронами в Польше, сообщило дипведомство на своей странице в соцсети X.
"Сегодня российский посол был вызван в министерство иностранных дел. НАТО твердо сплочена, чтобы защищать территорию нашего альянса и нашу безопасность", - говорится в сообщении в связи с инцидентом в Польше.
Беспилотники над Польшей: у России есть ценный совет для Варшавы
10 сентября, 14:48
10 сентября, 14:48
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала.
СМИ сообщили о панике на Украине из-за инцидента в Польше
Вчера, 13:35
Вчера, 13:35
 
