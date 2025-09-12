Рейтинг@Mail.ru
Российский посол указал МИД Финляндии на пагубность огульных обвинений - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/posol-2041472922.html
Российский посол указал МИД Финляндии на пагубность огульных обвинений
Российский посол указал МИД Финляндии на пагубность огульных обвинений - РИА Новости, 12.09.2025
Российский посол указал МИД Финляндии на пагубность огульных обвинений
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов указал МИД Финляндии на пагубность практики огульного обвинения РФ в причастности к гибридному влиянию и диверсиям,... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T14:36:00+03:00
2025-09-12T14:36:00+03:00
в мире
россия
польша
белоруссия
павел кузнецов
дональд туск
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926077385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20a28ea63f09c6d07a8d4512963b636a.png
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов указал МИД Финляндии на пагубность практики огульного обвинения РФ в причастности к гибридному влиянию и диверсиям, заявили РИА Новости в посольстве. Посол был приглашен для беседы в МИД Финляндии из-за инцидента с беспилотниками в Польше. "Финским партнерам было указано на пагубность ставшей уже обыденной практики огульного обвинения России в причастности к различного рода "враждебным акциям", "гибридному влиянию" и "диверсиям" в Европе, в том числе на критически важных объектах подводной инфраструктуры на Балтике. Какого-либо подтверждения такие инсинуации впоследствии, как известно, не получают. При этом российская сторона ни разу не дождалась ни публичных опровержений, ни элементарных извинений", - сказали в дипмиссии. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://ria.ru/20250911/stubb-2041206412.html
россия
польша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926077385_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_9a2b857f1e2dcbf76b3ba68e730f662c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, белоруссия, павел кузнецов, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, нато
В мире, Россия, Польша, Белоруссия, Павел Кузнецов, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
Российский посол указал МИД Финляндии на пагубность огульных обвинений

Посол России указал МИД Финляндии на пагубность огульных обвинений в адрес РФ

© Фото : предоставлено посольством России в ФинляндииПосол России в Финляндии Павел Кузнецов
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : предоставлено посольством России в Финляндии
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов указал МИД Финляндии на пагубность практики огульного обвинения РФ в причастности к гибридному влиянию и диверсиям, заявили РИА Новости в посольстве.
Посол был приглашен для беседы в МИД Финляндии из-за инцидента с беспилотниками в Польше.
"Финским партнерам было указано на пагубность ставшей уже обыденной практики огульного обвинения России в причастности к различного рода "враждебным акциям", "гибридному влиянию" и "диверсиям" в Европе, в том числе на критически важных объектах подводной инфраструктуры на Балтике. Какого-либо подтверждения такие инсинуации впоследствии, как известно, не получают. При этом российская сторона ни разу не дождалась ни публичных опровержений, ни элементарных извинений", - сказали в дипмиссии.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Президент Финляндии рассказал, сколько времени провел с Зеленским
11 сентября, 14:36
 
В миреРоссияПольшаБелоруссияПавел КузнецовДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала