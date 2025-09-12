Минобороны Польши заявило о сбитых в ночь со вторника на среду БПЛА
Минобороны Польши заявило, что в ночь на среду военные сбили до шести БПЛА
© Фото : соцсетиПольские военнослужащие на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка
© Фото : соцсети
Польские военнослужащие на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 сен - РИА Новости. Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил журналистам, что польские военные в ночь со вторника на среду сбили от трех до шести дронов.
Ранее представитель прокуратуры Люблинского воеводства заявила, что нарушившие воздушное пространство Польши дроны в основном падали на землю сами, силы ПВО их в большинстве случаев не сбивали.
"У нас есть точная информация о трех уничтожениях дронов, которые могли угрожать Польше. Четвертое уничтожение - правдоподобно, пятое и шестое - возможно", - сказал Томчик.
Он добавил, что польские военные до сих пор изучают радиолокационную информацию и ведут поиск обломков на земле.
Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.