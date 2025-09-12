Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предположил, что сбитые над Польшей запустили с Украины - РИА Новости, 12.09.2025
11:59 12.09.2025
Эксперт предположил, что сбитые над Польшей запустили с Украины
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Беспилотники, которые сбили над территорией Польши в среду, были запущены из Украины с целью получения дополнительных вооружений, денег и технических средств от Запада, это похоже на инсценировку, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько. По его словам, "здесь нужно вначале установить", что, возможно, эти аппараты были отремонтированы на Украине и оттуда сознательно запущены на территорию Польши с целью получения дополнительных вооружений, средств, денег, технических и прочих средств". "Я думаю, что многие западные политики тоже прекрасно понимают, что России сейчас совершенно не нужно и не выгодно запускать беспилотную атаку по Польше", - заявил Безпалько. Он пояснил, что вся ситуация с беспилотниками, сбитыми над Польшей, выглядит больше похожей на инсценировку. "Собрали осколки сбитых российских беспилотников... Из этих всех собрали в два, в три раза меньше что-то, вот получилось и запустили. Формально вроде бы, да, действительно, это же очень похоже на российские беспилотники", - полагает эксперт. Безпалько отметил, что частота таких провокаций будет зависеть от реакции Запада, поскольку ранее подобного рода инциденты также случались, "но тем не менее это не привело ни к никаким серьезным последствиям". "Допустим вдруг выяснится, что версия о том, что эти 19 или 20 беспилотников просто сбились с курса в результате действия РЭБ. Я убежден, что действительно никто не захочет предпринимать каких-либо резких действий, потому что когда ты находишься рядом с территорией, где идет военный конфликт, подобного рода, инциденты возможны, и они совершенно точно не намеренные. Что угодно может быть", - заключил он. Премьер Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Беспилотники, которые сбили над территорией Польши в среду, были запущены из Украины с целью получения дополнительных вооружений, денег и технических средств от Запада, это похоже на инсценировку, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.
По его словам, "здесь нужно вначале установить", что, возможно, эти аппараты были отремонтированы на Украине и оттуда сознательно запущены на территорию Польши с целью получения дополнительных вооружений, средств, денег, технических и прочих средств".
"Я думаю, что многие западные политики тоже прекрасно понимают, что России сейчас совершенно не нужно и не выгодно запускать беспилотную атаку по Польше", - заявил Безпалько.
Он пояснил, что вся ситуация с беспилотниками, сбитыми над Польшей, выглядит больше похожей на инсценировку.
"Собрали осколки сбитых российских беспилотников... Из этих всех собрали в два, в три раза меньше что-то, вот получилось и запустили. Формально вроде бы, да, действительно, это же очень похоже на российские беспилотники", - полагает эксперт.
Безпалько отметил, что частота таких провокаций будет зависеть от реакции Запада, поскольку ранее подобного рода инциденты также случались, "но тем не менее это не привело ни к никаким серьезным последствиям".
"Допустим вдруг выяснится, что версия о том, что эти 19 или 20 беспилотников просто сбились с курса в результате действия РЭБ. Я убежден, что действительно никто не захочет предпринимать каких-либо резких действий, потому что когда ты находишься рядом с территорией, где идет военный конфликт, подобного рода, инциденты возможны, и они совершенно точно не намеренные. Что угодно может быть", - заключил он.
Премьер Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
