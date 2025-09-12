Рейтинг@Mail.ru
Туск ответил на заявление Трампа о беспилотниках в Польше - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 12.09.2025 (обновлено: 17:19 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/polsha-2041398756.html
Туск ответил на заявление Трампа о беспилотниках в Польше
Туск ответил на заявление Трампа о беспилотниках в Польше - РИА Новости, 12.09.2025
Туск ответил на заявление Трампа о беспилотниках в Польше
Польский премьер Дональд Туск возразил президенту США Дональду Трампу, заявив, что не считает инцидент со сбитыми в Польше беспилотниками ошибкой. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T11:12:00+03:00
2025-09-12T17:19:00+03:00
в мире
польша
россия
белоруссия
дональд туск
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915304901_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fec8226ed3bd01a92d08d59eebbbd8f.jpg
ВАРШАВА, 12 сен — РИА Новости. Польский премьер Дональд Туск возразил президенту США Дональду Трампу, заявив, что не считает инцидент со сбитыми в Польше беспилотниками ошибкой. Трамп в четверг заявил, что инцидент со сбитыми над Польшей беспилотниками мог быть ошибкой. Глава Белого дома также отметил, что недоволен этой ситуацией, и выразил надежду на то, что она закончится. "Мы тоже хотели бы, чтобы атака беспилотников на Польшу была ошибкой. Но это не так", — написал Туск в соцсети X. Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Российское Минобороны сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://ria.ru/20250912/polsha-2041372538.html
https://ria.ru/20250912/zapad-2041278538.html
https://ria.ru/20250306/polsha-2003412640.html
польша
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915304901_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9eeb11dafdb4864f8ad6b7f0485dd833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, белоруссия, дональд туск, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, нато
В мире, Польша, Россия, Белоруссия, Дональд Туск, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
Туск ответил на заявление Трампа о беспилотниках в Польше

Туск не считает инцидент со сбитыми в Польше дронами ошибкой

© AP Photo / Czarek Sokolowski Дональд Туск
 Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 12 сен — РИА Новости. Польский премьер Дональд Туск возразил президенту США Дональду Трампу, заявив, что не считает инцидент со сбитыми в Польше беспилотниками ошибкой.
Трамп в четверг заявил, что инцидент со сбитыми над Польшей беспилотниками мог быть ошибкой. Глава Белого дома также отметил, что недоволен этой ситуацией, и выразил надежду на то, что она закончится.
Флаг Польши и НАТО - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Польша закрыла информацию о направлении своих военных на Украину
Вчера, 09:49
"Мы тоже хотели бы, чтобы атака беспилотников на Польшу была ошибкой. Но это не так", — написал Туск в соцсети X.
Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений Запад - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Ход Москвы и Минска напугал Польшу: сорок тысяч солдат подняты по тревоге
Вчера, 08:00
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Российское Минобороны сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Это необходимо сделать". В Польше неожиданным образом высказались о Путине
6 марта, 15:00
 
В миреПольшаРоссияБелоруссияДональд ТускДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала