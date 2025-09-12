https://ria.ru/20250912/polsha-2041398756.html

Туск ответил на заявление Трампа о беспилотниках в Польше

Польский премьер Дональд Туск возразил президенту США Дональду Трампу, заявив, что не считает инцидент со сбитыми в Польше беспилотниками ошибкой. РИА Новости, 12.09.2025

ВАРШАВА, 12 сен — РИА Новости. Польский премьер Дональд Туск возразил президенту США Дональду Трампу, заявив, что не считает инцидент со сбитыми в Польше беспилотниками ошибкой. Трамп в четверг заявил, что инцидент со сбитыми над Польшей беспилотниками мог быть ошибкой. Глава Белого дома также отметил, что недоволен этой ситуацией, и выразил надежду на то, что она закончится. "Мы тоже хотели бы, чтобы атака беспилотников на Польшу была ошибкой. Но это не так", — написал Туск в соцсети X. Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Российское Минобороны сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

