В Польше заявили о подозрительном совпадении перед инцидентом с дронами - РИА Новости, 12.09.2025
01:36 12.09.2025 (обновлено: 01:37 12.09.2025)
В Польше заявили о подозрительном совпадении перед инцидентом с дронами
МОСКВА, 12 cен — РИА Новости. Между заявлением Еврокомиссии о выделении Польше кредита в 43 миллиарда евро на производство оружия и инцидентом с дронами имеется подозрительная связь, такое мнение высказала в соцсети X журналистка польского RadioDebata Александра Федорска."Беспилотники над Польшей! 1) Европейская комиссия открывает Польше дорогу к кредиту в размере 43,7 миллиарда евро по программе SAFE. 2) Беспилотники залетают в Польшу и "угрожают" ей. 3) Немецкая военная промышленность заявляет, что у неё есть идеальное противодронное оборудование для Польши. 4) Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен спустя день после атаки считает, что Польше следует установить "эффективную стену против дронов"", — написала Федорска.Как уточняет польская газета Do Rzeczy, речь идет о разработке немецкой оружейной компанией Rheinmetall и современной системы противодействия дронам Skyranger, которую вскоре планируют развернуть на Украине. Германия планирует заказать 650 единиц Skyranger, а производство планируется нарастить до 200 систем в год.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Москву в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
МОСКВА, 12 cен — РИА Новости. Между заявлением Еврокомиссии о выделении Польше кредита в 43 миллиарда евро на производство оружия и инцидентом с дронами имеется подозрительная связь, такое мнение высказала в соцсети X журналистка польского RadioDebata Александра Федорска.
"Беспилотники над Польшей! 1) Европейская комиссия открывает Польше дорогу к кредиту в размере 43,7 миллиарда евро по программе SAFE. 2) Беспилотники залетают в Польшу и "угрожают" ей. 3) Немецкая военная промышленность заявляет, что у неё есть идеальное противодронное оборудование для Польши. 4) Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен спустя день после атаки считает, что Польше следует установить "эффективную стену против дронов"", — написала Федорска.
Как уточняет польская газета Do Rzeczy, речь идет о разработке немецкой оружейной компанией Rheinmetall и современной системы противодействия дронам Skyranger, которую вскоре планируют развернуть на Украине. Германия планирует заказать 650 единиц Skyranger, а производство планируется нарастить до 200 систем в год.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Москву в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
