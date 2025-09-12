https://ria.ru/20250912/pobeda-2041414744.html

"Победа" открыла продажи билетов на первый рейс из Москвы в Краснодар

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" открыла продажи билетов на свой первый рейс из Москвы в Краснодар, который состоится 19 сентября, цены начинаются от 10 тысяч рублей, следует из данных сайта, которые изучил корреспондент РИА Новости. Вылет назначен на 13.25 мск из московского "Внуково", прилет - на 17.25. Время в пути составит четыре часа. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

