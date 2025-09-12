Рейтинг@Mail.ru
Школьное питание становится вкуснее, заявил Кравцов - РИА Новости, 12.09.2025
09:08 12.09.2025
Школьное питание становится вкуснее, заявил Кравцов
Школьное питание становится вкуснее, заявил Кравцов - РИА Новости, 12.09.2025
Школьное питание становится вкуснее, заявил Кравцов
Детям нравится, что школьное питание становится вкуснее и разнообразнее, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Детям нравится, что школьное питание становится вкуснее и разнообразнее, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Правильное питание – это неотъемлемая часть здоровья детей. Роспотребнадзор разработал сбалансированное меню, адаптированное под различные потребности учеников. Мы получаем обратную связь от родителей учащихся, учитываем ее. Ребятам нравится, что школьное питание становится вкуснее, полезнее и разнообразнее", - сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба министерства. Министр добавил, что продолжается работа по обновлению школьной инфраструктуры и ремонту пищеблоков. Так, в 2025 году отремонтированы 345 школьных столовых в 65 регионах страны. Уточняется, что организация питания как в столовых, так и точках дополнительного питания (буфеты и вендинги) в школах должна осуществляться в строгом соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Детям нравится, что школьное питание становится вкуснее и разнообразнее, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Правильное питание – это неотъемлемая часть здоровья детей. Роспотребнадзор разработал сбалансированное меню, адаптированное под различные потребности учеников. Мы получаем обратную связь от родителей учащихся, учитываем ее. Ребятам нравится, что школьное питание становится вкуснее, полезнее и разнообразнее", - сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Министр добавил, что продолжается работа по обновлению школьной инфраструктуры и ремонту пищеблоков. Так, в 2025 году отремонтированы 345 школьных столовых в 65 регионах страны.
Уточняется, что организация питания как в столовых, так и точках дополнительного питания (буфеты и вендинги) в школах должна осуществляться в строгом соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами.
