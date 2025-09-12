https://ria.ru/20250912/pitanie-2041363023.html

Школьное питание становится вкуснее, заявил Кравцов

Школьное питание становится вкуснее, заявил Кравцов - РИА Новости, 12.09.2025

Школьное питание становится вкуснее, заявил Кравцов

Детям нравится, что школьное питание становится вкуснее и разнообразнее, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T09:08:00+03:00

2025-09-12T09:08:00+03:00

2025-09-12T09:08:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874086922_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6a8c4f89fb3f5837e41c69283cac0a1a.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Детям нравится, что школьное питание становится вкуснее и разнообразнее, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Правильное питание – это неотъемлемая часть здоровья детей. Роспотребнадзор разработал сбалансированное меню, адаптированное под различные потребности учеников. Мы получаем обратную связь от родителей учащихся, учитываем ее. Ребятам нравится, что школьное питание становится вкуснее, полезнее и разнообразнее", - сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба министерства. Министр добавил, что продолжается работа по обновлению школьной инфраструктуры и ремонту пищеблоков. Так, в 2025 году отремонтированы 345 школьных столовых в 65 регионах страны. Уточняется, что организация питания как в столовых, так и точках дополнительного питания (буфеты и вендинги) в школах должна осуществляться в строгом соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами.

https://ria.ru/20250425/shkola-2013302102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)