Лишь 46 стран ООН поддержали обвинения Польши против РФ в инциденте с БПЛА

2025-09-12T23:59:00+03:00

в мире

польша

россия

украина

дональд туск

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

оон

ООН, 12 сен - РИА Новости. Только 46 из 193 стран-членов ООН стран поддержали заявление о якобы причастности России к инциденту с беспилотниками нарушившими польское воздушное пространство, передает корреспондент РИА Новости. Заявление "от имени правительств" ряда стран зачитал на пресс-подходе в штаб-квартире ООН замглавы МИД Польши Марчин Босацкий. Всего его поддержали представители только 46 стран (из 193 стран-членов ООН) и делегация Евросоюза. В заявлении на РФ бездоказательно возлагается ответственность за инцидент с беспилотниками в Польше, действия РФ бездоказательно называют "эскалацией", "провокацией" и "нарушением" международного права и устава ООН. К заявлению, помимо стран-членов ЕС, присоединились среди прочих США Украина, Грузия, Япония, Канада, Республика Корея и другие. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

польша

россия

украина

