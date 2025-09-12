Рейтинг@Mail.ru
Кравцов оценил эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ - РИА Новости, 12.09.2025
16:54 12.09.2025
Кравцов оценил эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ
Кравцов оценил эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ - РИА Новости, 12.09.2025
Кравцов оценил эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ
Эксперимент со сдачей на ОГЭ только двух предметов в трех регионах России оказался востребован у школьников и прошел успешно, сообщил глава Минпросвещения РФ...
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Эксперимент со сдачей на ОГЭ только двух предметов в трех регионах России оказался востребован у школьников и прошел успешно, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.&quot;В ходе совещания глава Минпросвещения России сообщил, что эксперимент оказался востребован среди выпускников девятых классов и итоги проведения в пилотных субъектах Российской Федерации успешны&quot;, - говорится в сообщении пресс-службы министерства.Эксперимент проводился впервые и предусматривал упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике, вместо традиционных четырех."Сегодня в Москве, в Санкт-Петербурге и в Липецкой области активно развивается система среднего профессионального образования, и не случайно, что именно эти регионы были выбраны в качестве участников эксперимента", - отметил Кравцов.Он добавил, что растет востребованность колледжей, абитуриенты чаще выбирают рабочие специальности.
Кравцов оценил эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ

Кравцов заявил, что эксперимент со сдачей на ОГЭ двух предметов прошел успешно

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Эксперимент со сдачей на ОГЭ только двух предметов в трех регионах России оказался востребован у школьников и прошел успешно, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"В ходе совещания глава Минпросвещения России сообщил, что эксперимент оказался востребован среди выпускников девятых классов и итоги проведения в пилотных субъектах Российской Федерации успешны", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Эксперимент проводился впервые и предусматривал упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.
Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике, вместо традиционных четырех.
"Сегодня в Москве, в Санкт-Петербурге и в Липецкой области активно развивается система среднего профессионального образования, и не случайно, что именно эти регионы были выбраны в качестве участников эксперимента", - отметил Кравцов.
Он добавил, что растет востребованность колледжей, абитуриенты чаще выбирают рабочие специальности.
