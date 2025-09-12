https://ria.ru/20250912/oge-2041515266.html
Кравцов оценил эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Эксперимент со сдачей на ОГЭ только двух предметов в трех регионах России оказался востребован у школьников и прошел успешно, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов."В ходе совещания глава Минпросвещения России сообщил, что эксперимент оказался востребован среди выпускников девятых классов и итоги проведения в пилотных субъектах Российской Федерации успешны", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.Эксперимент проводился впервые и предусматривал упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике, вместо традиционных четырех."Сегодня в Москве, в Санкт-Петербурге и в Липецкой области активно развивается система среднего профессионального образования, и не случайно, что именно эти регионы были выбраны в качестве участников эксперимента", - отметил Кравцов.Он добавил, что растет востребованность колледжей, абитуриенты чаще выбирают рабочие специальности.
