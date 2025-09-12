Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Новопетровское в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 12.09.2025 (обновлено: 19:20 12.09.2025)
ВС России освободили Новопетровское в Днепропетровской области
Российские военнослужащие освободили село Новопетровское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили село Новопетровское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Хорошее, Сосновка и Новопетровское Днепропетровской области", — говорится в сводке.При этом бойцы нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ. Противник потерял на этом направлении:
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили село Новопетровское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Хорошее, Сосновка и Новопетровское Днепропетровской области", — говорится в сводке.
Об освобождении Сосновки Минобороны отчитывалось накануне, Хорошего — в воскресенье.

При этом бойцы нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ. Противник потерял на этом направлении:
  • более 1640 человек личного состава;
  • танк;
  • 18 боевых бронемашин;
  • 68 автомобилей;
  • десять орудий полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
