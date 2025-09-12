https://ria.ru/20250912/novopetrovskoe-2041434113.html

ВС России освободили Новопетровское в Днепропетровской области

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили село Новопетровское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Хорошее, Сосновка и Новопетровское Днепропетровской области", — говорится в сводке.При этом бойцы нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ. Противник потерял на этом направлении:

