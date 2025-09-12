НАТО проведет операцию по усилению обороны восточного фланга

Рейтинг@Mail.ru
18:12 12.09.2025 (обновлено: 19:05 12.09.2025)
БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Североатлантический альянс начал операцию "Восточный страж" для усиления обороны на границе с Россией после инцидента с БПЛА в Польше, заявил генсек Марк Рютте."НАТО запускает программу Eastern Sentry для дальнейшего укрепления нашей позиции вдоль восточного фланга. Эта военная активность начнется в ближайшие дни и будет включать различные ресурсы союзников, в частности Дании, Франции, Великобритании, Германии и других", — сказал он на совместной пресс-конференции с главнокомандующим силами альянса в Европе Алексусом Гринкевичем.По словам Рютте, операция также будет включать элементы, направленные на решение особых задач, связанных с дронами. НАТО задействует как воздушные, так и наземные системы противовоздушной обороны. Также планируется внедрять новые технологии.Гринкевич уточнил, что военный блок уже приступил к операции. Главком добавил, что она охватит весь восточный фланг.Инцидент с БПЛА в ПольшеВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Президент США Дональд Трамп в четверг допустил, что инцидент с дронами в Польше мог быть ошибкой. Глава Белого дома высказал недовольство этой ситуацией и выразил надежду на то, что она закончится.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
