В Германии заявили о вероятности большой войны в Европе

В Германии заявили о вероятности большой войны в Европе - РИА Новости, 12.09.2025

В Германии заявили о вероятности большой войны в Европе

Если НАТО начнет сбивать беспилотники над Украиной, это будет означать тотальную эскалацию и развяжет большую войну в Европе, заявила лидер немецкой партии... РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Если НАТО начнет сбивать беспилотники над Украиной, это будет означать тотальную эскалацию и развяжет большую войну в Европе, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Ваненкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. Ранее председатель комитета по обороне бундестага Томас Рёвекамп в интервью Spiegel заявил, что "лучший способ борьбы с беспилотниками - это уничтожение их производственных мощностей и пусковых установок", и призвал вооружать Украину, чтобы она могла принимать меры против этих целей на российской территории. Кроме того, Рёвекамп заявил, что должна быть возможность с согласия Украины обезвреживать в её воздушном пространстве представляющие угрозу НАТО беспилотники. "Дебаты становятся все более безумными. Это открытое объявление войны России со стороны председателя комитета по обороне бундестага. Если НАТО будет сбивать российские дроны над Украиной, то мы получим тотальную эскалацию, большую войну в Европе", - написала Вагенкнехт в соцсети Х*. Таким образом, Германия окончательно превратится в "воюющую сторону" и, возможно, станет "приоритетной целью … России", добавила политик. "Тот, кто, будучи председателем комитета по обороне, выдвигает предложения, которые принесут войну в Германию, явно не соответствует своей должности", - заключила Вагенкнехт. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

в мире, украина, россия, польша, сара вагенкнехт, дональд туск, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, евросоюз