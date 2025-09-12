Рейтинг@Mail.ru
В Германии заявили о вероятности большой войны в Европе - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/nato-2041522403.html
В Германии заявили о вероятности большой войны в Европе
В Германии заявили о вероятности большой войны в Европе - РИА Новости, 12.09.2025
В Германии заявили о вероятности большой войны в Европе
Если НАТО начнет сбивать беспилотники над Украиной, это будет означать тотальную эскалацию и развяжет большую войну в Европе, заявила лидер немецкой партии... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T17:38:00+03:00
2025-09-12T17:38:00+03:00
в мире
украина
россия
польша
сара вагенкнехт
дональд туск
урсула фон дер ляйен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Если НАТО начнет сбивать беспилотники над Украиной, это будет означать тотальную эскалацию и развяжет большую войну в Европе, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Ваненкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. Ранее председатель комитета по обороне бундестага Томас Рёвекамп в интервью Spiegel заявил, что "лучший способ борьбы с беспилотниками - это уничтожение их производственных мощностей и пусковых установок", и призвал вооружать Украину, чтобы она могла принимать меры против этих целей на российской территории. Кроме того, Рёвекамп заявил, что должна быть возможность с согласия Украины обезвреживать в её воздушном пространстве представляющие угрозу НАТО беспилотники. "Дебаты становятся все более безумными. Это открытое объявление войны России со стороны председателя комитета по обороне бундестага. Если НАТО будет сбивать российские дроны над Украиной, то мы получим тотальную эскалацию, большую войну в Европе", - написала Вагенкнехт в соцсети Х*. Таким образом, Германия окончательно превратится в "воюющую сторону" и, возможно, станет "приоритетной целью … России", добавила политик. "Тот, кто, будучи председателем комитета по обороне, выдвигает предложения, которые принесут войну в Германию, явно не соответствует своей должности", - заключила Вагенкнехт. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20250909/severnye_potoki-2040671836.html
https://ria.ru/20250910/merts-2041015238.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, польша, сара вагенкнехт, дональд туск, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Польша, Сара Вагенкнехт, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз
В Германии заявили о вероятности большой войны в Европе

Вагенкнехт: сбивая БПЛА над Украиной, НАТО приведет к большой войне в Европе

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Если НАТО начнет сбивать беспилотники над Украиной, это будет означать тотальную эскалацию и развяжет большую войну в Европе, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Ваненкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
Ранее председатель комитета по обороне бундестага Томас Рёвекамп в интервью Spiegel заявил, что "лучший способ борьбы с беспилотниками - это уничтожение их производственных мощностей и пусковых установок", и призвал вооружать Украину, чтобы она могла принимать меры против этих целей на российской территории. Кроме того, Рёвекамп заявил, что должна быть возможность с согласия Украины обезвреживать в её воздушном пространстве представляющие угрозу НАТО беспилотники.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В ФРГ стали называть подрывы "Северных потоков" терактом, заявил Лавров
9 сентября, 14:11
"Дебаты становятся все более безумными. Это открытое объявление войны России со стороны председателя комитета по обороне бундестага. Если НАТО будет сбивать российские дроны над Украиной, то мы получим тотальную эскалацию, большую войну в Европе", - написала Вагенкнехт в соцсети Х*.
Таким образом, Германия окончательно превратится в "воюющую сторону" и, возможно, станет "приоритетной целью … России", добавила политик.
"Тот, кто, будучи председателем комитета по обороне, выдвигает предложения, которые принесут войну в Германию, явно не соответствует своей должности", - заключила Вагенкнехт.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
НАТО готова к обороне в связи с проникновением БПЛА в Польшу, заявил Мерц
10 сентября, 17:18
 
В миреУкраинаРоссияПольшаСара ВагенкнехтДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала