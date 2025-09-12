https://ria.ru/20250912/moskva-2041553498.html

Третий погибший при аварии на Эльбрусе был жителем Москвы, сообщил источник

Третий погибший при аварии на Эльбрусе был жителем Москвы, сообщил источник - РИА Новости, 12.09.2025

Третий погибший при аварии на Эльбрусе был жителем Москвы, сообщил источник

Третий погибший при аварии на канатной дороге на Эльбрусе – житель Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 12.09.2025

НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Третий погибший при аварии на канатной дороге на Эльбрусе – житель Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. "Третий погибший, по предварительным данным, житель Москвы 1967 года рождения", - сказал собеседник агентства. Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что днем в пятницу на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге, эксплуатантом которой является частная компания ООО "МКД Эльбрус", погибли два человека. Предварительно, причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. Региональное СУ СК возбудило по данному факту уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц". По его данным, в результате аварии несколько человек получили повреждения различной степени тяжести. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в аварии, по предварительным данным, погибли пожилой житель Кабардино-Балкарии и женщина из Дагестана 1990 года рождения. По информации регионального МЧС, в момент аварии на канатной дороге находились 37 человек, 35 из них эвакуировали, среди них семь человек переданы бригаде скорой помощи для осмотра. Это уже второе за последнее время происшествие на канатной дороге в Кабардино-Балкарии. Вечером 8 августа произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. Всего на 76 креслах канатной дороги находились 23 человека, шесть упали на твердую поверхность, четыре - в воду, 13 эвакуировали с кресел, погибших нет. Пострадали 12 человек – все приезжие из других регионов, из них шесть были госпитализированы, позже троих пострадавших выписали. СУ СК России по региону по факту обрыва троса канатной дороги возбудило уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда". Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы. РИА Новости выяснило, что ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", которое владеет оборвавшейся канатной дорогой в Нальчике, в конце 2024 года было оштрафовано судом на 100 тысяч рублей за нарушения требований промышленной безопасности.

