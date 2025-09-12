Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава ЦИК Молдавии призвал ограничить влияние избирателей за рубежом - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/moldavija-2041483983.html
Экс-глава ЦИК Молдавии призвал ограничить влияние избирателей за рубежом
Экс-глава ЦИК Молдавии призвал ограничить влияние избирателей за рубежом - РИА Новости, 12.09.2025
Экс-глава ЦИК Молдавии призвал ограничить влияние избирателей за рубежом
Властям Молдавии нужно осознать важность ограничения влияния избирателей, которые предпочли жить в других странах, поскольку их число продолжает расти, заявил... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T15:04:00+03:00
2025-09-12T15:04:00+03:00
в мире
молдавия
россия
москва
юрий чокан
мария захарова
евгения гуцул
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. Властям Молдавии нужно осознать важность ограничения влияния избирателей, которые предпочли жить в других странах, поскольку их число продолжает расти, заявил экс-глава молдавского ЦИК Юрий Чокан. В ходе предстоящих парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, для граждан Молдавии, проживающих за пределами республики, будет открыт 301 избирательный участок, в том числе 2 участка в РФ. Для жителей Приднестровья откроют 12 участков. "Рост числа участков за рубежом не может продолжаться бесконечно. В будущем мы подойдем к моменту, когда количество избирателей за границей приблизится к числу избирателей внутри страны. Международная практика показывает, что если соотношение достигает 1/3 к 2/3, государство уже принимает меры по ограничению голосов за рубежом, поскольку их влияние становится слишком большим", - заявил Чокан в эфире телеканала "Первый в Молдове". По его словам, влияние голосов граждан, проживающих за границей, может превысить влияние избирателей внутри страны, которые непосредственно ощущают последствия политических решений. Он не призывает полностью отказаться от открытия зарубежных участков, но считает, что нужно задуматься о том, как исправить дисбаланс. В июле ЦИК Молдавии сообщил, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Представители зарубежных общин неоднократно обращались к властям Молдавии с просьбами об улучшении избирательной логистики. На брифинге 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в "политическое шоу", где о честности и справедливости не может быть и речи. Захарова привела сравнительные данные: для 250 тысяч молдавских граждан, проживающих в Италии, планируется организовать 73 избирательных участка. В то же время для 350 тысяч молдаван в России предусмотрено открытие всего двух участков. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250903/zaharova-2039271000.html
https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037896420.html
https://ria.ru/20250912/moldavija-2041396852.html
молдавия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, москва, юрий чокан, мария захарова, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Юрий Чокан, Мария Захарова, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Экс-глава ЦИК Молдавии призвал ограничить влияние избирателей за рубежом

Экс-глава ЦИК Молдавии Чокан призвал ограничить число избирателей за границей

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. Властям Молдавии нужно осознать важность ограничения влияния избирателей, которые предпочли жить в других странах, поскольку их число продолжает расти, заявил экс-глава молдавского ЦИК Юрий Чокан.
В ходе предстоящих парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, для граждан Молдавии, проживающих за пределами республики, будет открыт 301 избирательный участок, в том числе 2 участка в РФ. Для жителей Приднестровья откроют 12 участков.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Захарова высказалась о ситуации с избирательными участками в Молдавии
3 сентября, 08:26
"Рост числа участков за рубежом не может продолжаться бесконечно. В будущем мы подойдем к моменту, когда количество избирателей за границей приблизится к числу избирателей внутри страны. Международная практика показывает, что если соотношение достигает 1/3 к 2/3, государство уже принимает меры по ограничению голосов за рубежом, поскольку их влияние становится слишком большим", - заявил Чокан в эфире телеканала "Первый в Молдове".
По его словам, влияние голосов граждан, проживающих за границей, может превысить влияние избирателей внутри страны, которые непосредственно ощущают последствия политических решений. Он не призывает полностью отказаться от открытия зарубежных участков, но считает, что нужно задуматься о том, как исправить дисбаланс.
В июле ЦИК Молдавии сообщил, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности.
Представители зарубежных общин неоднократно обращались к властям Молдавии с просьбами об улучшении избирательной логистики. На брифинге 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в "политическое шоу", где о честности и справедливости не может быть и речи. Захарова привела сравнительные данные: для 250 тысяч молдавских граждан, проживающих в Италии, планируется организовать 73 избирательных участка. В то же время для 350 тысяч молдаван в России предусмотрено открытие всего двух участков.
Митинг у посольства Молдавии в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Молдавская диаспора призвала открыть больше избирательных участков в России
27 августа, 15:43
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Митинг перед зданием Кишиневского суда в поддержку депутата от оппозиционного блока Победа Марины Таубер - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Власти Молдавии обокрали граждан, заявила Таубер
Вчера, 11:05
 
В миреМолдавияРоссияМоскваЮрий ЧоканМария ЗахароваЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала