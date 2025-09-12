https://ria.ru/20250912/moldavija-2041483983.html

Экс-глава ЦИК Молдавии призвал ограничить влияние избирателей за рубежом

Экс-глава ЦИК Молдавии призвал ограничить влияние избирателей за рубежом - РИА Новости, 12.09.2025

Экс-глава ЦИК Молдавии призвал ограничить влияние избирателей за рубежом

Властям Молдавии нужно осознать важность ограничения влияния избирателей, которые предпочли жить в других странах, поскольку их число продолжает расти, заявил... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T15:04:00+03:00

2025-09-12T15:04:00+03:00

2025-09-12T15:04:00+03:00

в мире

молдавия

россия

москва

юрий чокан

мария захарова

евгения гуцул

sputnik молдова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. Властям Молдавии нужно осознать важность ограничения влияния избирателей, которые предпочли жить в других странах, поскольку их число продолжает расти, заявил экс-глава молдавского ЦИК Юрий Чокан. В ходе предстоящих парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, для граждан Молдавии, проживающих за пределами республики, будет открыт 301 избирательный участок, в том числе 2 участка в РФ. Для жителей Приднестровья откроют 12 участков. "Рост числа участков за рубежом не может продолжаться бесконечно. В будущем мы подойдем к моменту, когда количество избирателей за границей приблизится к числу избирателей внутри страны. Международная практика показывает, что если соотношение достигает 1/3 к 2/3, государство уже принимает меры по ограничению голосов за рубежом, поскольку их влияние становится слишком большим", - заявил Чокан в эфире телеканала "Первый в Молдове". По его словам, влияние голосов граждан, проживающих за границей, может превысить влияние избирателей внутри страны, которые непосредственно ощущают последствия политических решений. Он не призывает полностью отказаться от открытия зарубежных участков, но считает, что нужно задуматься о том, как исправить дисбаланс. В июле ЦИК Молдавии сообщил, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Представители зарубежных общин неоднократно обращались к властям Молдавии с просьбами об улучшении избирательной логистики. На брифинге 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в "политическое шоу", где о честности и справедливости не может быть и речи. Захарова привела сравнительные данные: для 250 тысяч молдавских граждан, проживающих в Италии, планируется организовать 73 избирательных участка. В то же время для 350 тысяч молдаван в России предусмотрено открытие всего двух участков. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250903/zaharova-2039271000.html

https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037896420.html

https://ria.ru/20250912/moldavija-2041396852.html

молдавия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, москва, юрий чокан, мария захарова, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец