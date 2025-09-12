https://ria.ru/20250912/mid-2041472110.html

В посольстве России рассказали о беседе с МИД Финляндии об инциденте с БПЛА

В посольстве России рассказали о беседе с МИД Финляндии об инциденте с БПЛА - РИА Новости, 12.09.2025

В посольстве России рассказали о беседе с МИД Финляндии об инциденте с БПЛА

МИД Финляндии в ходе беседы с послом России в Хельсинки Павлом Кузнецовым не представил доказательств причастности России к инциденту с БПЛА в Польше, сообщили... РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МИД Финляндии в ходе беседы с послом России в Хельсинки Павлом Кузнецовым не представил доказательств причастности России к инциденту с БПЛА в Польше, сообщили РИА Новости в посольстве. "Двенадцатого сентября посол России Павел Кузнецов был приглашен для беседы в МИД Финляндии. Финская сторона выразила протест в связи с якобы имевшим место преднамеренным нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотными летательными аппаратами. Никаких доказательств, подтверждающих причастность Москвы к инциденту в Польше, при этом представлено не было", - сказали в дипмиссии. В диппредставительстве добавили, что посол привлек внимание финнов к российским официальным заявлениям по данному сюжету. "Отметил готовность Минобороны и МИД России провести консультации с польской стороной в целях прояснения ситуации и предотвращения эскалации", - сообщили в посольстве. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

