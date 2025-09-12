Рейтинг@Mail.ru
В посольстве России рассказали о беседе с МИД Финляндии об инциденте с БПЛА - РИА Новости, 12.09.2025
14:35 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/mid-2041472110.html
В посольстве России рассказали о беседе с МИД Финляндии об инциденте с БПЛА
МИД Финляндии в ходе беседы с послом России в Хельсинки Павлом Кузнецовым не представил доказательств причастности России к инциденту с БПЛА в Польше, сообщили... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T14:35:00+03:00
2025-09-12T14:35:00+03:00
в мире
россия
польша
белоруссия
павел кузнецов
дональд туск
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МИД Финляндии в ходе беседы с послом России в Хельсинки Павлом Кузнецовым не представил доказательств причастности России к инциденту с БПЛА в Польше, сообщили РИА Новости в посольстве. "Двенадцатого сентября посол России Павел Кузнецов был приглашен для беседы в МИД Финляндии. Финская сторона выразила протест в связи с якобы имевшим место преднамеренным нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотными летательными аппаратами. Никаких доказательств, подтверждающих причастность Москвы к инциденту в Польше, при этом представлено не было", - сказали в дипмиссии. В диппредставительстве добавили, что посол привлек внимание финнов к российским официальным заявлениям по данному сюжету. "Отметил готовность Минобороны и МИД России провести консультации с польской стороной в целях прояснения ситуации и предотвращения эскалации", - сообщили в посольстве. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://ria.ru/20250912/ukraina-2041447634.html
https://ria.ru/20250912/drony-2041468352.html
россия
польша
белоруссия
в мире, россия, польша, белоруссия, павел кузнецов, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, нато
В мире, Россия, Польша, Белоруссия, Павел Кузнецов, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
МИД Финляндии не представил доказательств причастности России к инциденту с БПЛА

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МИД Финляндии в ходе беседы с послом России в Хельсинки Павлом Кузнецовым не представил доказательств причастности России к инциденту с БПЛА в Польше, сообщили РИА Новости в посольстве.
"Двенадцатого сентября посол России Павел Кузнецов был приглашен для беседы в МИД Финляндии. Финская сторона выразила протест в связи с якобы имевшим место преднамеренным нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотными летательными аппаратами. Никаких доказательств, подтверждающих причастность Москвы к инциденту в Польше, при этом представлено не было", - сказали в дипмиссии.
Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
СМИ сообщили о панике на Украине из-за инцидента в Польше
Вчера, 13:35
В диппредставительстве добавили, что посол привлек внимание финнов к российским официальным заявлениям по данному сюжету.
"Отметил готовность Минобороны и МИД России провести консультации с польской стороной в целях прояснения ситуации и предотвращения эскалации", - сообщили в посольстве.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
ЕС вызвал представителей России и Белоруссии после инцидента с БПЛА
Вчера, 14:27
 
В миреРоссияПольшаБелоруссияПавел КузнецовДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
