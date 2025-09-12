Рейтинг@Mail.ru
МИД Франции вызовет посла России в Париже
09:45 12.09.2025
МИД Франции вызовет посла России в Париже
в мире
польша
россия
белоруссия
жан-ноэль барро
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
мид франции‎
ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. Посол РФ в Париже будет вызван в пятницу в МИД Франции в связи с инцидентом с БПЛА в Польше, заявил исполняющий обязанности главы французского МИД Жан-Ноэль Барро. "Он будет вызван сегодня утром", - сказал он в эфире радиостанции France Inter. В Польше в среду выступили с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвали их "российскими", однако никаких доказательств этому не привели. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
польша
россия
белоруссия
в мире, польша, россия, белоруссия, жан-ноэль барро, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, мид франции‎, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Польша, Россия, Белоруссия, Жан-Ноэль Барро, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, МИД Франции‎, Еврокомиссия, Евросоюз
МИД Франции вызовет посла России в Париже

МИД Франции вызовет посла России в Париже из-за инцидента с БПЛА в Польше

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. Посол РФ в Париже будет вызван в пятницу в МИД Франции в связи с инцидентом с БПЛА в Польше, заявил исполняющий обязанности главы французского МИД Жан-Ноэль Барро.
"Он будет вызван сегодня утром", - сказал он в эфире радиостанции France Inter.
В Польше в среду выступили с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвали их "российскими", однако никаких доказательств этому не привели. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
В миреПольшаРоссияБелоруссияЖан-Ноэль БарроУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковМИД Франции‎ЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
