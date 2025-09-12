https://ria.ru/20250912/marochko-2041369156.html
Марочко рассказал о мародерстве ВСУ в Красном Лимане
Марочко рассказал о мародерстве ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости, 12.09.2025
Марочко рассказал о мародерстве ВСУ в Красном Лимане
ВСУ занимаются массовым мародерством перед возможным отходом из Красного Лимана в ДНР на фоне продвижения российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 12.09.2025
ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. ВСУ занимаются массовым мародерством перед возможным отходом из Красного Лимана в ДНР на фоне продвижения российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Местные жители Красного Лимана в ДНР и окрестных населенных пунктов отмечают увеличение бесчинств и мародерств со стороны украинских боевиков", - сообщил агентству Марочко со ссылкой на собственные источники. Причиной эксперт называл продвижение российских войск в районах соседних населенных пунктов Торское и Кировск (украинское название - Заречное). "По словам очевидцев, украинские военнослужащие даже не скрывают, что в скором времени оставят данный район, поэтому будут по максимуму "выжимать" из населения все ценное для того, "чтобы это не досталось российским войскам". Следует отметить, что правоохранительные органы вместо обеспечения законных прав граждан сами участвуют в незаконном обогащении", - сообщил Марочко. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ожесточенные боестолкновения происходят в районе города Красный Лиман. В конце августа Марочко сообщал, что российские войска физически перерезали трассу снабжения ВСУ в данном населенной пункте.
