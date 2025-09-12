Рейтинг@Mail.ru
"Не говорите Урсуле". Журналист поддел фон дер Ляйен по поводу России
12.09.2025
"Не говорите Урсуле". Журналист поддел фон дер Ляйен по поводу России
"Не говорите Урсуле". Журналист поддел фон дер Ляйен по поводу России - РИА Новости, 12.09.2025
"Не говорите Урсуле". Журналист поддел фон дер Ляйен по поводу России
Россия успешно запускает ракеты с космическими грузовиками, в то время как Европа пытается представить ее как находящуюся в упадке страну, написал в соцсети Х журналист Чей Боуз.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия успешно запускает ракеты с космическими грузовиками, в то время как Европа пытается представить ее как находящуюся в упадке страну, написал в соцсети Х журналист Чей Боуз."Вы же говорили, что у России якобы заканчивается потенциал. Так почему же она только что запустила ракету “Союз-2.1а” с космодрома Байконур? Она доставит грузовой корабль "Прогресс МС-32" на Международную космическую станцию. Только не говорите об этом Урсуле", — саркастично отметил Боуз.Ранее Урсула фон дер Ляйен утверждала, что российская промышленность находится в упадке. Генсек НАТО Марк Рютте также заявлял, что возможности Москвы в космосе устарели и не соответствуют уровню Запада.Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32", который в том числе доставит новый скафандр для выходов в открытый космос, стартовала в четверг с Байконура. Корабль привезет на МКС более 2,5 тонны грузов: топливо для дозаправки систем станции, питьевую воду, продукты питания, азот для поддержания атмосферы, медицинские и санитарные средства, а также более 200 килограммов оборудования и расходных материалов для научных экспериментов.Командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман в мае отмечал, что американским военным не хватает финансирования, чтобы соперничать с Россией и Китаем в космическом пространстве. По оценке Зальцмана, Россия и Китай в последние годы добились значительного прогресса в развитии возможностей и технологий в космосе, а Штатам требуются дополнительные ресурсы для соответствия вызовам.
"Не говорите Урсуле". Журналист поддел фон дер Ляйен по поводу России

Журналист Боуз высмеял фон дер Ляйен из-за слов об упадке промышленности в РФ

© AP PhotoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия успешно запускает ракеты с космическими грузовиками, в то время как Европа пытается представить ее как находящуюся в упадке страну, написал в соцсети Х журналист Чей Боуз.
"Вы же говорили, что у России якобы заканчивается потенциал. Так почему же она только что запустила ракету “Союз-2.1а” с космодрома Байконур? Она доставит грузовой корабль "Прогресс МС-32" на Международную космическую станцию. Только не говорите об этом Урсуле", — саркастично отметил Боуз.
Ранее Урсула фон дер Ляйен утверждала, что российская промышленность находится в упадке. Генсек НАТО Марк Рютте также заявлял, что возможности Москвы в космосе устарели и не соответствуют уровню Запада.
Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32", который в том числе доставит новый скафандр для выходов в открытый космос, стартовала в четверг с Байконура. Корабль привезет на МКС более 2,5 тонны грузов: топливо для дозаправки систем станции, питьевую воду, продукты питания, азот для поддержания атмосферы, медицинские и санитарные средства, а также более 200 килограммов оборудования и расходных материалов для научных экспериментов.
Командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман в мае отмечал, что американским военным не хватает финансирования, чтобы соперничать с Россией и Китаем в космическом пространстве. По оценке Зальцмана, Россия и Китай в последние годы добились значительного прогресса в развитии возможностей и технологий в космосе, а Штатам требуются дополнительные ресурсы для соответствия вызовам.
