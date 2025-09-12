https://ria.ru/20250912/kosmos-2041567107.html

"Не говорите Урсуле". Журналист поддел фон дер Ляйен по поводу России

"Не говорите Урсуле". Журналист поддел фон дер Ляйен по поводу России - РИА Новости, 12.09.2025

"Не говорите Урсуле". Журналист поддел фон дер Ляйен по поводу России

Россия успешно запускает ракеты с космическими грузовиками, в то время как Европа пытается представить ее как находящуюся в упадке страну, написал в соцсети Х...

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия успешно запускает ракеты с космическими грузовиками, в то время как Европа пытается представить ее как находящуюся в упадке страну, написал в соцсети Х журналист Чей Боуз."Вы же говорили, что у России якобы заканчивается потенциал. Так почему же она только что запустила ракету “Союз-2.1а” с космодрома Байконур? Она доставит грузовой корабль "Прогресс МС-32" на Международную космическую станцию. Только не говорите об этом Урсуле", — саркастично отметил Боуз.Ранее Урсула фон дер Ляйен утверждала, что российская промышленность находится в упадке. Генсек НАТО Марк Рютте также заявлял, что возможности Москвы в космосе устарели и не соответствуют уровню Запада.Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32", который в том числе доставит новый скафандр для выходов в открытый космос, стартовала в четверг с Байконура. Корабль привезет на МКС более 2,5 тонны грузов: топливо для дозаправки систем станции, питьевую воду, продукты питания, азот для поддержания атмосферы, медицинские и санитарные средства, а также более 200 килограммов оборудования и расходных материалов для научных экспериментов.Командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман в мае отмечал, что американским военным не хватает финансирования, чтобы соперничать с Россией и Китаем в космическом пространстве. По оценке Зальцмана, Россия и Китай в последние годы добились значительного прогресса в развитии возможностей и технологий в космосе, а Штатам требуются дополнительные ресурсы для соответствия вызовам.

