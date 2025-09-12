https://ria.ru/20250912/kity-2041338582.html

В России впервые установили метки на китов с помощью беспилотников

В России впервые установили метки на китов с помощью беспилотников

Представители фонда "Природа и люди" впервые установили метки на китов с помощью беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор фонда Сергей Рыбаков.

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Представители фонда "Природа и люди" впервые установили метки на китов с помощью беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор фонда Сергей Рыбаков. "В этом году мы первый раз использовали беспилотник для того, чтобы устанавливать метки на китов. Метка выстреливается в кита с дрона с пневматики российского производства", - сказал Рыбаков. Он рассказал, что метка реагирует, когда кит выплывает на поверхность, и передаёт сигналы на спутник. Это позволяет учёным практически в режиме реального времени следить за перемещениями китов. В частности, как отметил Рыбаков, пять меток на гренландских китов установили в июле 2025 года в ходе совместной экспедиции с сотрудниками Института проблем экологии и эволюции РАН в Охотском море. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.

