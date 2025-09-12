Дуров назвал убийство Кирка нападением на свободу слова
Дуров назвал убийство Кирка нападением на свободу слова и призвал защищать ее
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Основатель социальной сети Telegram Павел Дуров назвал убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка атакой на свободу слова, по его словам, свобода выражения находится в опасности по всему миру.
В сообщении в своем Telegram-канале Дуров подчеркнул, что погибший американский активист боролся за проведение открытых дебатов, и что "враги истины" его боялись.
"Смерть Чарли Кирка - это атака на свободу слова.... Свобода выражения находится в опасности по всему миру. Если мы потеряем свободу слова, то за ней последуют и остальные свободы. Мы должны продолжать миссию Чарли по ее защите", - говорится в публикации в Telegram-канале Дурова.
Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
