Рейтинг@Mail.ru
Дуров назвал убийство Кирка нападением на свободу слова - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/kirk-2041549946.html
Дуров назвал убийство Кирка нападением на свободу слова
Дуров назвал убийство Кирка нападением на свободу слова - РИА Новости, 12.09.2025
Дуров назвал убийство Кирка нападением на свободу слова
Основатель социальной сети Telegram Павел Дуров назвал убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка атакой на свободу слова, по его словам,... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T19:24:00+03:00
2025-09-12T19:24:00+03:00
в мире
украина
сша
республика крым
чарли кирк
павел дуров
дональд трамп
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041490173_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_1f113cdfa22e43b641038347d62da2da.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Основатель социальной сети Telegram Павел Дуров назвал убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка атакой на свободу слова, по его словам, свобода выражения находится в опасности по всему миру. В сообщении в своем Telegram-канале Дуров подчеркнул, что погибший американский активист боролся за проведение открытых дебатов, и что "враги истины" его боялись. &quot;Смерть Чарли Кирка - это атака на свободу слова.... Свобода выражения находится в опасности по всему миру. Если мы потеряем свободу слова, то за ней последуют и остальные свободы. Мы должны продолжать миссию Чарли по ее защите&quot;, - говорится в публикации в Telegram-канале Дурова.Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
https://ria.ru/20250911/kirk-2041172972.html
https://ria.ru/20250912/tramp-2041501924.html
украина
сша
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041490173_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_fd70af5762b674e71f22ba2fe0239673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, республика крым, чарли кирк, павел дуров, дональд трамп, telegram, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, Украина, США, Республика Крым, Чарли Кирк, Павел Дуров, Дональд Трамп, Telegram, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
Дуров назвал убийство Кирка нападением на свободу слова

Дуров назвал убийство Кирка нападением на свободу слова и призвал защищать ее

© Getty Images / Anadolu/Jacek BoczarskiЛюди возлагают цветы и зажигают свечи возле первоначальной штаб-квартире Turning Point USA в Лемонте, Иллинойс
Люди возлагают цветы и зажигают свечи возле первоначальной штаб-квартире Turning Point USA в Лемонте, Иллинойс - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Getty Images / Anadolu/Jacek Boczarski
Люди возлагают цветы и зажигают свечи возле первоначальной штаб-квартире Turning Point USA в Лемонте, Иллинойс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Основатель социальной сети Telegram Павел Дуров назвал убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка атакой на свободу слова, по его словам, свобода выражения находится в опасности по всему миру.
В сообщении в своем Telegram-канале Дуров подчеркнул, что погибший американский активист боролся за проведение открытых дебатов, и что "враги истины" его боялись.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Кто убил Чарли Кирка
11 сентября, 12:55
«

"Смерть Чарли Кирка - это атака на свободу слова.... Свобода выражения находится в опасности по всему миру. Если мы потеряем свободу слова, то за ней последуют и остальные свободы. Мы должны продолжать миссию Чарли по ее защите", - говорится в публикации в Telegram-канале Дурова.

Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Трамп приедет на похороны Кирка
Вчера, 16:04
 
В миреУкраинаСШАРеспублика КрымЧарли КиркПавел ДуровДональд ТрампTelegramЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала