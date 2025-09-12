Вучич увязал убийство Кирка с протестным движением в Европе
Вучич увязал убийство Кирка с протестным движением в Европе и во всем мире
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич увязал убийство американского активиста Чарли Кирка с протестным движением во всём мире и заявил, что ожидает решительную реакцию США и стран Европы в отношении сторонников протестных движений и насильственных методов политической борьбы.
Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был 10 сентября смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.
"Вы обратили внимание, как на медиаплатформах те, кто разрушает Сербию (сторонники протестов студентов и оппозиции - ред.) не говорят о злонамеренном убийстве, они говорят о том, что человек умер от пули, которая в него попала. Но он не умер от пули, он злонамеренно убит. И это - человек, который лишь говорил то, что думает, согласны ли вы с ним или нет, другое дело. Он убит не потому, что у кого-то что-то украл или кого-то бил, он убит за свои идеи. Убит в стране, про которую мы думали, что она - маяк свободы и демократии", - заявил Вучич журналистам в пятницу.
Он напомнил, что ранее было совершено покушение на нынешнего президента США Дональда Трампа, и отметил, что убийство Кирка будет иметь "огромное влияние".
"Представьте, что всё это происходило бы здесь с кем-то, кто мыслит иначе. Это показывает, что мир должен будет повернуться против тех, кто всегда называл себя анархо-гражданами, либералами, кто в итоге показал, что они - убийцы. Настоящие преступники, убийцы, люди, которые убивают за то, что кто-то мыслит иначе. Поэтому я ожидаю решительную реакцию американского общества, государства и всё более решительную реакцию европейских стран. Это если вы думаете, что то, что происходило во Франции, Германии, и что люди не видят, что эти призывы к блокированию (учреждений и инфраструктуры - ред.) везде одинаковые", - отметил сербский лидер.
Погибший Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
