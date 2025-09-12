Рейтинг@Mail.ru
Вучич увязал убийство Кирка с протестным движением в Европе - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/kirk-2041469835.html
Вучич увязал убийство Кирка с протестным движением в Европе
Вучич увязал убийство Кирка с протестным движением в Европе - РИА Новости, 12.09.2025
Вучич увязал убийство Кирка с протестным движением в Европе
Президент Сербии Александр Вучич увязал убийство американского активиста Чарли Кирка с протестным движением во всём мире и заявил, что ожидает решительную... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T14:30:00+03:00
2025-09-12T14:30:00+03:00
в мире
сша
украина
сербия
чарли кирк
дональд трамп
александр вучич
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
БЕЛГРАД, 12 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич увязал убийство американского активиста Чарли Кирка с протестным движением во всём мире и заявил, что ожидает решительную реакцию США и стран Европы в отношении сторонников протестных движений и насильственных методов политической борьбы. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был 10 сентября смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. "Вы обратили внимание, как на медиаплатформах те, кто разрушает Сербию (сторонники протестов студентов и оппозиции - ред.) не говорят о злонамеренном убийстве, они говорят о том, что человек умер от пули, которая в него попала. Но он не умер от пули, он злонамеренно убит. И это - человек, который лишь говорил то, что думает, согласны ли вы с ним или нет, другое дело. Он убит не потому, что у кого-то что-то украл или кого-то бил, он убит за свои идеи. Убит в стране, про которую мы думали, что она - маяк свободы и демократии", - заявил Вучич журналистам в пятницу. Он напомнил, что ранее было совершено покушение на нынешнего президента США Дональда Трампа, и отметил, что убийство Кирка будет иметь "огромное влияние". "Представьте, что всё это происходило бы здесь с кем-то, кто мыслит иначе. Это показывает, что мир должен будет повернуться против тех, кто всегда называл себя анархо-гражданами, либералами, кто в итоге показал, что они - убийцы. Настоящие преступники, убийцы, люди, которые убивают за то, что кто-то мыслит иначе. Поэтому я ожидаю решительную реакцию американского общества, государства и всё более решительную реакцию европейских стран. Это если вы думаете, что то, что происходило во Франции, Германии, и что люди не видят, что эти призывы к блокированию (учреждений и инфраструктуры - ред.) везде одинаковые", - отметил сербский лидер. Он также указал на недавние протесты на Шри-Ланке, в Бангладеш, а также события в Непале, где, по его словам, "имбецилы убили 25 человек, сожгли отели, а на следующий день пошли очищать город от окурков". Погибший Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
https://ria.ru/20250911/ssha-2041307158.html
https://ria.ru/20250911/kirk-2041172972.html
сша
украина
сербия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, сербия, чарли кирк, дональд трамп, александр вучич, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка, европа
В мире, США, Украина, Сербия, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Александр Вучич, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка, Европа
Вучич увязал убийство Кирка с протестным движением в Европе

Вучич увязал убийство Кирка с протестным движением в Европе и во всем мире

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 12 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич увязал убийство американского активиста Чарли Кирка с протестным движением во всём мире и заявил, что ожидает решительную реакцию США и стран Европы в отношении сторонников протестных движений и насильственных методов политической борьбы.
Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был 10 сентября смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.
Винтовка, найденная недалеко от места, где был смертельно ранен Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
NYP опубликовала фото винтовки, из которой могли убить Кирка
11 сентября, 20:02
"Вы обратили внимание, как на медиаплатформах те, кто разрушает Сербию (сторонники протестов студентов и оппозиции - ред.) не говорят о злонамеренном убийстве, они говорят о том, что человек умер от пули, которая в него попала. Но он не умер от пули, он злонамеренно убит. И это - человек, который лишь говорил то, что думает, согласны ли вы с ним или нет, другое дело. Он убит не потому, что у кого-то что-то украл или кого-то бил, он убит за свои идеи. Убит в стране, про которую мы думали, что она - маяк свободы и демократии", - заявил Вучич журналистам в пятницу.
Он напомнил, что ранее было совершено покушение на нынешнего президента США Дональда Трампа, и отметил, что убийство Кирка будет иметь "огромное влияние".
"Представьте, что всё это происходило бы здесь с кем-то, кто мыслит иначе. Это показывает, что мир должен будет повернуться против тех, кто всегда называл себя анархо-гражданами, либералами, кто в итоге показал, что они - убийцы. Настоящие преступники, убийцы, люди, которые убивают за то, что кто-то мыслит иначе. Поэтому я ожидаю решительную реакцию американского общества, государства и всё более решительную реакцию европейских стран. Это если вы думаете, что то, что происходило во Франции, Германии, и что люди не видят, что эти призывы к блокированию (учреждений и инфраструктуры - ред.) везде одинаковые", - отметил сербский лидер.
Он также указал на недавние протесты на Шри-Ланке, в Бангладеш, а также события в Непале, где, по его словам, "имбецилы убили 25 человек, сожгли отели, а на следующий день пошли очищать город от окурков".
Погибший Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Кто убил Чарли Кирка
11 сентября, 12:55
 
В миреСШАУкраинаСербияЧарли КиркДональд ТрампАлександр ВучичЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли КиркаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала