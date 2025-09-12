Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл подтвердил, что его отец крестил Путина
Религия
 
13:40 12.09.2025
Патриарх Кирилл подтвердил, что его отец крестил Путина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подтвердил, что его отец крестил президента РФ Владимира Путина.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подтвердил, что его отец крестил президента РФ Владимира Путина. "Нельзя не сказать и о нашем президенте… Владимир Владимирович жил недалеко от Преображенского собора в городе Петербурге, в тогдашнем Ленинграде, где служил мой отец. И, оказывается, потом это узнали и доказали, что именно мой отец крестил Владимира Владимировича", – сказал патриарх после литургии 12 сентября в московском Даниловом монастыре. Патриарх отметил, что видит в этом не совпадение, а знак присутствия Бога в его жизни. Путин, посетив в 2023 году Музей Русского патриаршества в Арзамасе, рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла в конце 1952 года.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подтвердил, что его отец крестил президента РФ Владимира Путина.
"Нельзя не сказать и о нашем президенте… Владимир Владимирович жил недалеко от Преображенского собора в городе Петербурге, в тогдашнем Ленинграде, где служил мой отец. И, оказывается, потом это узнали и доказали, что именно мой отец крестил Владимира Владимировича", – сказал патриарх после литургии 12 сентября в московском Даниловом монастыре.
Патриарх отметил, что видит в этом не совпадение, а знак присутствия Бога в его жизни.
Путин, посетив в 2023 году Музей Русского патриаршества в Арзамасе, рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла в конце 1952 года.
