Патриарх Кирилл подтвердил, что его отец крестил Путина
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подтвердил, что его отец крестил президента РФ Владимира Путина. "Нельзя не сказать и о нашем президенте… Владимир Владимирович жил недалеко от Преображенского собора в городе Петербурге, в тогдашнем Ленинграде, где служил мой отец. И, оказывается, потом это узнали и доказали, что именно мой отец крестил Владимира Владимировича", – сказал патриарх после литургии 12 сентября в московском Даниловом монастыре. Патриарх отметил, что видит в этом не совпадение, а знак присутствия Бога в его жизни. Путин, посетив в 2023 году Музей Русского патриаршества в Арзамасе, рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла в конце 1952 года.
