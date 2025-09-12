Явка на выборах губернатора Новгородской области превысила 20 процентов
Явка на выборах новгородского губернатора в I день голосования составила 20,78%
© Новгородчина/ВКонтактеНовгородец в костюме человека-паука пришел на выборы губернатора Новгородской области
Новгородец в костюме человека-паука пришел на выборы губернатора Новгородской области
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Новгородской области в первый день голосования составила 20,78% с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Татьяна Лебедева.
Участки для голосования, которых насчитывается в регионе 520, закрылись в 20.00 мск.
"Явка на 20.00 12 сентября составила 20,78%. Это явка вместе с ДЭГ... По сравнению с предыдущими выборами губернатора Новгородской области, которые проходили в сентябре 2022 года, в первый день голосования явка тогда составила 11,43%... Очень радует, что наши избиратели активны", - отметила Лебедева.
Почти 21 тысяча жителей области решили голосовать дистанционно, подав заявление на "Госуслугах". По состоянию на 20.00 по ДЭГ проголосовали 74,5% избирателей или почти 15,5 тысячи человек. Самыми активными по-прежнему остаются избиратели Валдайского округа, где по ДЭГ проголосовали 82%
Лидером по явке стали Мошенской (40,47%) и Поддорский (34,36%) округа. В Великом Новгороде явка — 17,33%. В Москве на экстерриториальных участках проголосовал 61 избиратель из 96.
Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит три дня: с 12 по 14 сентября. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек.
На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Чурсинов (ЛДПР).
Кроме того, на территории Новгородской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах, в том числе в 11 вновь образованных муниципальных округах. Всего замещению подлежат 222 мандата.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Памфилова отметила высокую явку в ДЭГ
8 сентября 2024, 21:35