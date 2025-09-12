Явка на выборах губернатора Курской области превысила 30 процентов
Явка на выборах губернатора Курской области на 15:00 составила 30,57%
Голосование на избирательном участке на досрочных выборах Губернатора Курской области
КУРСК, 12 сен – РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Курской области на 15.00 пятницы составила 30,57%, сообщил региональный избирком.
"По итогам голосования на досрочных выборах губернатора Курской области на 15.00 мск 12 сентября 2025 года, проголосовало 264 520 избирателей, что составляет 30,57% от общей численности избирателей", - говорится в Telegram-канале избиркома региона.
Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование проходит с 12 по 14 сентября. Всего в регионе открыты 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля 2025, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека.
На должность губернатора претендуют четыре кандидата: депутат Курской облдумы Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, депутат Курской облдумы Алексей Томанов от ЛДПР и врио губернатора Александр Хинштейн от "Единой России".