https://ria.ru/20250912/gorenie-2041349767.html

Горение на судне в порту Приморск после атаки БПЛА ликвидировано

Горение на судне в порту Приморск после атаки БПЛА ликвидировано - РИА Новости, 12.09.2025

Горение на судне в порту Приморск после атаки БПЛА ликвидировано

Открытое горение на судне в порту Приморск ликвидировано, угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T06:38:00+03:00

2025-09-12T06:38:00+03:00

2025-09-12T06:38:00+03:00

приморск

ленинградская область

александр дрозденко

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968129992_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a9f77af2a1db4cfec6b39c40594ffc5.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Открытое горение на судне в порту Приморск ликвидировано, угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Ранее он сообщал, что более 30 БПЛА уничтожены над Ленинградской областью, возгорание ликвидируют на одном из судов в порту Приморск. "В порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет", - написал Дрозденко в Telegram-канале.

приморск

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморск, ленинградская область, александр дрозденко, россия, безопасность