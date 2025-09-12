https://ria.ru/20250912/gorenie-2041349767.html
Горение на судне в порту Приморск после атаки БПЛА ликвидировано
Горение на судне в порту Приморск после атаки БПЛА ликвидировано - РИА Новости, 12.09.2025
Горение на судне в порту Приморск после атаки БПЛА ликвидировано
Открытое горение на судне в порту Приморск ликвидировано, угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Открытое горение на судне в порту Приморск ликвидировано, угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Ранее он сообщал, что более 30 БПЛА уничтожены над Ленинградской областью, возгорание ликвидируют на одном из судов в порту Приморск. "В порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
