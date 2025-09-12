https://ria.ru/20250912/golosa-2041435020.html

МИД: Кишинев на выборах рассчитывает снова "правильно" подсчитать голоса

МИД: Кишинев на выборах рассчитывает снова "правильно" подсчитать голоса

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Власти Молдавии в ходе предстоящих выборов, похоже, снова используют схему "не важно, как проголосуют, важно, как подсчитают голоса", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Проводимый ею (президентом Молдавии Майей Санду - ред.) якобы безальтернативный внешнеполитический курс не получает однозначного одобрения внутри самой Молдавии, потому что является разрушительным. Однако нынешний кишинёвский режим настолько безразличен к мнению народа, что в ходе предстоящих выборов, очевидно, вновь рассчитывает использовать апробированную в ходе прошлогодней президентской кампании схему "неважно как проголосуют, важно, как режим Санду посчитает голоса", - сказала она в ходе брифинга.В июле ЦИК Молдавии сообщил, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности.Представители зарубежных общин неоднократно обращались к властям Молдавии с просьбами об улучшении избирательной логистики. На брифинге 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в "политическое шоу", где о честности и справедливости не может быть и речи. Захарова привела сравнительные данные: для 250 тысяч молдавских граждан, проживающих в Италии, планируется организовать 73 избирательных участка. В то же время для 350 тысяч молдаван в России предусмотрено открытие всего двух участков.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

