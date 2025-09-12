https://ria.ru/20250912/fsb-2041423278.html

На Урале пресекли незаконную вырубку леса почти на полмиллиарда рублей

2025-09-12T12:37:00+03:00

происшествия

россия

свердловская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

экология

экология в россии

экологические нарушения - экология

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Свердловской области совместно с ГУ МВД региона при поддержке Росгвардии пресекли незаконную вырубку леса в Сысертском городском округе на особо охраняемой природной территории "Бажовские места", ущерб от противоправных действий составил более 450 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по региону. По данным ведомства, четверо мужчин, сговорившись, в течение нескольких лет незаконно осуществляли вырубку сосен и берез и использовали древесину для нужд фермы "Бархатные рога". Кроме того, они вывозили незаконно срубленный лес по поддельным документам в соседний регион, где продавали его физическим лицам, отмечается в сообщении. "Общий объем уничтоженных лесных массивов составил более пяти тысяч кубических метров. Данными действиями Лесному фонду Российской Федерации причинен материальный ущерб в размере более 450 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что в отношении фигурантов следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору). На текущий момент расследование всех обстоятельств преступления и установление причастных к нему лиц продолжается, подчеркнули в пресс-службе.

