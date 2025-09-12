Рейтинг@Mail.ru
На Урале пресекли незаконную вырубку леса почти на полмиллиарда рублей
12.09.2025
На Урале пресекли незаконную вырубку леса почти на полмиллиарда рублей
На Урале пресекли незаконную вырубку леса почти на полмиллиарда рублей - РИА Новости, 12.09.2025
На Урале пресекли незаконную вырубку леса почти на полмиллиарда рублей
Сотрудники УФСБ по Свердловской области совместно с ГУ МВД региона при поддержке Росгвардии пресекли незаконную вырубку леса в Сысертском городском округе на... РИА Новости, 12.09.2025
происшествия
россия
свердловская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
экология
экология в россии
экологические нарушения - экология
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Свердловской области совместно с ГУ МВД региона при поддержке Росгвардии пресекли незаконную вырубку леса в Сысертском городском округе на особо охраняемой природной территории "Бажовские места", ущерб от противоправных действий составил более 450 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по региону. По данным ведомства, четверо мужчин, сговорившись, в течение нескольких лет незаконно осуществляли вырубку сосен и берез и использовали древесину для нужд фермы "Бархатные рога". Кроме того, они вывозили незаконно срубленный лес по поддельным документам в соседний регион, где продавали его физическим лицам, отмечается в сообщении. "Общий объем уничтоженных лесных массивов составил более пяти тысяч кубических метров. Данными действиями Лесному фонду Российской Федерации причинен материальный ущерб в размере более 450 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что в отношении фигурантов следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору). На текущий момент расследование всех обстоятельств преступления и установление причастных к нему лиц продолжается, подчеркнули в пресс-службе.
россия
свердловская область
происшествия, россия, свердловская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), экология, экология в россии, экологические нарушения - экология
Происшествия, Россия, Свердловская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Экология, Экология в России, Экологические нарушения - Экология
На Урале пресекли незаконную вырубку леса почти на полмиллиарда рублей

ФСБ пресекла незаконную вырубку леса на 450 млн рублей в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Свердловской области совместно с ГУ МВД региона при поддержке Росгвардии пресекли незаконную вырубку леса в Сысертском городском округе на особо охраняемой природной территории "Бажовские места", ущерб от противоправных действий составил более 450 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по региону.
По данным ведомства, четверо мужчин, сговорившись, в течение нескольких лет незаконно осуществляли вырубку сосен и берез и использовали древесину для нужд фермы "Бархатные рога". Кроме того, они вывозили незаконно срубленный лес по поддельным документам в соседний регион, где продавали его физическим лицам, отмечается в сообщении.
"Общий объем уничтоженных лесных массивов составил более пяти тысяч кубических метров. Данными действиями Лесному фонду Российской Федерации причинен материальный ущерб в размере более 450 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве также отметили, что в отношении фигурантов следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору). На текущий момент расследование всех обстоятельств преступления и установление причастных к нему лиц продолжается, подчеркнули в пресс-службе.
