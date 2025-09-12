Более ста депутатов подписали проект об импичменте Макрона

Рейтинг@Mail.ru
12:12 12.09.2025 (обновлено: 14:15 12.09.2025)
ПАРИЖ, 12 сен — РИА Новости. Более ста французских депутатов подписали проект об импичменте президента Эммануэля Макрона, заявила лидер парламентской фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано. "Исторический момент! После успеха народных манифестаций 10 сентября 104 парламентария от "Непокорившейся Франции", (партий. — Прим. ред.) заморских территорий, партий экологистов и коммунистов подписали предложение по отрешению от власти президента республики. <…> Макрон должен уйти в отставку", — написала она в соцсети X.Во вторник левые направили в парламент проект резолюции о запуске процедуры по отрешению Макрона от власти. Решение о рассмотрении предложения принимает бюро Нацсобрания — высший коллегиальный орган нижней палаты парламента. Затем текст резолюции должна одобрить комиссия по законодательству, после чего в течение двух недель за него должны проголосовать две трети Нацсобрания. Последние два этапа должны быть пройдены в сенате. В случае одобрения резолюции сенатом обе палаты собираются на совместное заседание, текст должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат. Ранее в отставку подал премьер-министр Франции Франсуа Байру, после того как парламент выразил вотум недоверия его правительству.Протесты во ФранцииСо среды во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все!". По всей стране ожидается более 700 различных акций. Среди манифестантов уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". Для обеспечения порядка задействовали 80 тысяч сотрудников правоохранительных органов.В июле Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме Министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими. Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
© AP Photo / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 сен — РИА Новости. Более ста французских депутатов подписали проект об импичменте президента Эммануэля Макрона, заявила лидер парламентской фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано.
"Исторический момент! После успеха народных манифестаций 10 сентября 104 парламентария от "Непокорившейся Франции", (партий. — Прим. ред.) заморских территорий, партий экологистов и коммунистов подписали предложение по отрешению от власти президента республики. <…> Макрон должен уйти в отставку", — написала она в соцсети X.

Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером
Бывший советник Трампа раскрыл, что Макрон и Стармер устроили в США
11 сентября, 01:55
Во вторник левые направили в парламент проект резолюции о запуске процедуры по отрешению Макрона от власти. Решение о рассмотрении предложения принимает бюро Нацсобрания — высший коллегиальный орган нижней палаты парламента. Затем текст резолюции должна одобрить комиссия по законодательству, после чего в течение двух недель за него должны проголосовать две трети Нацсобрания. Последние два этапа должны быть пройдены в сенате. В случае одобрения резолюции сенатом обе палаты собираются на совместное заседание, текст должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат.

В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже инициировала процедуру импичмента, но безуспешно. Тогда законодательная комиссия Национального собрания отклонила резолюцию.

Ранее в отставку подал премьер-министр Франции Франсуа Байру, после того как парламент выразил вотум недоверия его правительству.
Президент Франции Эммануэль Макрон
"Расплата за Украину". Макрон поставил Францию на грань переворота
10 сентября, 08:00

Протесты во Франции

Со среды во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все!". По всей стране ожидается более 700 различных акций. Среди манифестантов уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". Для обеспечения порядка задействовали 80 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
В июле Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.
Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме Министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими. Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
"Заблокируем все!" Беспорядки во Франции
