Эстония частично ограничила полеты вдоль восточной границы

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Временный частичный запрет на полеты введен вдоль всей восточной границы Эстонии, сообщил командующий ВВС Эстонии Рийво Валге, по данным эстонской телерадиокомпании ERR, срок действия ограничений не установлен. Ранее телерадиокомпания сообщала, что военные Эстонии предложили ввести соответствующий запрет, планировалось, что он будет действовать в течение следующих недель вечером и ночью. По данным ERR, ограничения связаны с якобы "активностью российских войск и украинских дронов в Ленинградской области". "Мы лишь ограничиваем часть авиа-активности. На простом языке это значит, что те, кто обращается к нам и обосновывает свои действия, как, например, Департамент полиции и погранохраны прошлой ночью, когда они искали пропавшего человека с помощью дрона, - могут продолжать работу", - приводит телерадиокомпания слова командующего ВВС страны. По словам Валге, Эстония ограничивает часть полетов, чтобы у "операторов наблюдения было меньше объектов для отслеживания". ERR, ссылаясь на военнослужащих страны, отмечает, что "пока рано говорить о том, как долго будут действовать ограничения". В материале отмечается, что ограничения в ближайшие недели будут действовать ежедневно с 20.00 до 7.00 по местному времени на высоте до 6 тысяч метров. Латвийское министерство обороны ранее заявило, что Латвия с четверга минимум на неделю закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией. Польское агентство воздушного движения также сделало объявление, что Польша до 9 декабря вводит ограничение полетов воздушных судов вдоль восточной границы. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от властей Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник белорусского генштаба - первый заместитель министра обороны, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

