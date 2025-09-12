Рейтинг@Mail.ru
На Эльбрусе нашли тело третьего погибшего при аварии на канатной дороге
19:20 12.09.2025 (обновлено: 22:49 12.09.2025)
На Эльбрусе нашли тело третьего погибшего при аварии на канатной дороге
На Эльбрусе нашли тело третьего погибшего при аварии на канатной дороге - РИА Новости, 12.09.2025
На Эльбрусе нашли тело третьего погибшего при аварии на канатной дороге
После аварии на канатной дороге на Эльбрусе нашли тело третьего погибшего, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета. РИА Новости, 12.09.2025
НАЛЬЧИК, 12 сен — РИА Новости. После аварии на канатной дороге на Эльбрусе нашли тело третьего погибшего, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета.&quot;Это мужчина&quot;, — рассказал собеседник агентства.Тело обнаружили следователи и криминалисты следственного управления при участии сотрудников спасательного отряда. Личность погибшего устанавливают. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что это житель Москвы 1967 года рождения.Авария на однокресельной канатной дороге произошла днем в пятницу. Изначально глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков сообщил о двух погибших. Источник сообщил РИА Новости, что это пожилой местный житель и женщина из Дагестана 1990 года рождения. Позже стало известно о третьей жертве.Предварительно, ЧП произошло из-за схода троса с ролика одной из опор. Людей эвакуировали, всего спасли 35 человек. Девять из них попали в больницу. Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований безопасности.Это уже второе подобное происшествие в Кабардино-Балкарии за последний месяц. Восьмого августа оборвалась канатно-кресельная дорога в курортной зоне Нальчика. Тогда пострадали 12 человек — все приезжие из других регионов. Шестерых из них госпитализировали, троих позже выписали.
На Эльбрусе нашли тело третьего погибшего при аварии на канатной дороге

После обрыва канатной дороги на Эльбрусе нашли тело третьего погибшего

НАЛЬЧИК, 12 сен — РИА Новости. После аварии на канатной дороге на Эльбрусе нашли тело третьего погибшего, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета.
"Это мужчина", — рассказал собеседник агентства.

Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных с канатной дороги на Эльбрусе
Вчера, 17:50
Тело обнаружили следователи и криминалисты следственного управления при участии сотрудников спасательного отряда. Личность погибшего устанавливают. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что это житель Москвы 1967 года рождения.
Авария на однокресельной канатной дороге произошла днем в пятницу. Изначально глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков сообщил о двух погибших. Источник сообщил РИА Новости, что это пожилой местный житель и женщина из Дагестана 1990 года рождения. Позже стало известно о третьей жертве.
Предварительно, ЧП произошло из-за схода троса с ролика одной из опор. Людей эвакуировали, всего спасли 35 человек. Девять из них попали в больницу. Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований безопасности.
Это уже второе подобное происшествие в Кабардино-Балкарии за последний месяц. Восьмого августа оборвалась канатно-кресельная дорога в курортной зоне Нальчика. Тогда пострадали 12 человек — все приезжие из других регионов. Шестерых из них госпитализировали, троих позже выписали.
Собственника оборвавшейся в Нальчике канатки уже штрафовали в 2024 году
13 августа, 16:05
 
