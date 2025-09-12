https://ria.ru/20250912/elbrus-2041548712.html

На Эльбрусе нашли тело третьего погибшего при аварии на канатной дороге

НАЛЬЧИК, 12 сен — РИА Новости. После аварии на канатной дороге на Эльбрусе нашли тело третьего погибшего, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета."Это мужчина", — рассказал собеседник агентства.Тело обнаружили следователи и криминалисты следственного управления при участии сотрудников спасательного отряда. Личность погибшего устанавливают. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что это житель Москвы 1967 года рождения.Авария на однокресельной канатной дороге произошла днем в пятницу. Изначально глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков сообщил о двух погибших. Источник сообщил РИА Новости, что это пожилой местный житель и женщина из Дагестана 1990 года рождения. Позже стало известно о третьей жертве.Предварительно, ЧП произошло из-за схода троса с ролика одной из опор. Людей эвакуировали, всего спасли 35 человек. Девять из них попали в больницу. Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований безопасности.Это уже второе подобное происшествие в Кабардино-Балкарии за последний месяц. Восьмого августа оборвалась канатно-кресельная дорога в курортной зоне Нальчика. Тогда пострадали 12 человек — все приезжие из других регионов. Шестерых из них госпитализировали, троих позже выписали.

