Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных с канатной дороги на Эльбрусе
Эвакуированные с канатной дороги на Эльбрусе 9 человек не нуждаются в медпомощи
© Прокуратура Кабардино-Балкарской РеспубликиЭвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
© Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Эвакуированные с канатной дороги на Эльбрусе девять человек не нуждаются в медпомощи, сообщил региональный минздрав.
«
"Девять эвакуированных человек в медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.
Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге, эксплуатантом которой является частная компания ООО "МКД Эльбрус", погибли два человека. Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. Региональное СУ СК возбудило по данному факту уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц" УК РФ, по его данным в результате аварии также получили травмы различной степени тяжести несколько человек.
Минздрав региона сообщил о девяти пострадавших, которые эвакуированы, и их готовятся принять в больнице. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в аварии, по предварительным данным, погибли пожилой житель Кабардино-Балкарии и женщина из Дагестана 1990 года рождения.