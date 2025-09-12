Рейтинг@Mail.ru
Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных с канатной дороги на Эльбрусе - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 12.09.2025 (обновлено: 18:11 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/elbrus-2041525710.html
Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных с канатной дороги на Эльбрусе
Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных с канатной дороги на Эльбрусе - РИА Новости, 12.09.2025
Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных с канатной дороги на Эльбрусе
Эвакуированные с канатной дороги на Эльбрусе девять человек не нуждаются в медпомощи, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T17:50:00+03:00
2025-09-12T18:11:00+03:00
происшествия
эльбрус
кабардино-балкарская республика (кбр)
россия
республика дагестан
казбек коков
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041525018_0:278:684:663_1920x0_80_0_0_55d93dd72f442df4cc3278bd6221bf84.jpg
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Эвакуированные с канатной дороги на Эльбрусе девять человек не нуждаются в медпомощи, сообщил региональный минздрав. &quot;Девять эвакуированных человек в медицинской помощи не нуждаются&quot;, - говорится в сообщении.Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге, эксплуатантом которой является частная компания ООО "МКД Эльбрус", погибли два человека. Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. Региональное СУ СК возбудило по данному факту уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц" УК РФ, по его данным в результате аварии также получили травмы различной степени тяжести несколько человек.Минздрав региона сообщил о девяти пострадавших, которые эвакуированы, и их готовятся принять в больнице. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в аварии, по предварительным данным, погибли пожилой житель Кабардино-Балкарии и женщина из Дагестана 1990 года рождения.
https://ria.ru/20250912/kbr-2041516364.html
эльбрус
россия
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041525018_0:167:684:680_1920x0_80_0_0_ccd19a7f1100128fe8e84dc4521821dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, эльбрус, кабардино-балкарская республика (кбр), россия, республика дагестан, казбек коков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Эльбрус, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Россия, Республика Дагестан, Казбек Коков, Следственный комитет России (СК РФ)
Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных с канатной дороги на Эльбрусе

Эвакуированные с канатной дороги на Эльбрусе 9 человек не нуждаются в медпомощи

© Прокуратура Кабардино-Балкарской РеспубликиЭвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Эвакуированные с канатной дороги на Эльбрусе девять человек не нуждаются в медпомощи, сообщил региональный минздрав.
«

"Девять эвакуированных человек в медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.

Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге, эксплуатантом которой является частная компания ООО "МКД Эльбрус", погибли два человека. Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. Региональное СУ СК возбудило по данному факту уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц" УК РФ, по его данным в результате аварии также получили травмы различной степени тяжести несколько человек.
Минздрав региона сообщил о девяти пострадавших, которые эвакуированы, и их готовятся принять в больнице. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в аварии, по предварительным данным, погибли пожилой житель Кабардино-Балкарии и женщина из Дагестана 1990 года рождения.
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
СК возбудил дело после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Вчера, 16:59
 
ПроисшествияЭльбрусКабардино-Балкарская Республика (КБР)РоссияРеспублика ДагестанКазбек КоковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала