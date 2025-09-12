Рейтинг@Mail.ru
Эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ продолжат
16:45 12.09.2025
Эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ продолжат
Эксперимент со сдачей только двух предметов на ОГЭ в ряде регионов России будет продолжен в 2025/2026 учебном году, сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Эксперимент со сдачей только двух предметов на ОГЭ в ряде регионов России будет продолжен в 2025/2026 учебном году, сообщили в Минпросвещения РФ. "Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел совещание, посвященное подведению итогов эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В ходе мероприятия было принято решение продолжить реализацию эксперимента в 2025/26 учебном году", - говорится в сообщении министерства.
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Эксперимент со сдачей только двух предметов на ОГЭ в ряде регионов России будет продолжен в 2025/2026 учебном году, сообщили в Минпросвещения РФ.
"Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел совещание, посвященное подведению итогов эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В ходе мероприятия было принято решение продолжить реализацию эксперимента в 2025/26 учебном году", - говорится в сообщении министерства.
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Рособрнадзор завершил сбор предложений по усовершенствованию ЕГЭ
9 сентября, 10:52
 
