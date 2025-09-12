https://ria.ru/20250912/eksperiment-2041512664.html

Эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ продолжат

Эксперимент со сдачей только двух предметов на ОГЭ в ряде регионов России будет продолжен в 2025/2026 учебном году, сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T16:45:00+03:00

общество

сергей кравцов

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Эксперимент со сдачей только двух предметов на ОГЭ в ряде регионов России будет продолжен в 2025/2026 учебном году, сообщили в Минпросвещения РФ. "Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел совещание, посвященное подведению итогов эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В ходе мероприятия было принято решение продолжить реализацию эксперимента в 2025/26 учебном году", - говорится в сообщении министерства.

