https://ria.ru/20250912/eksperiment-2041512664.html
Эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ продолжат
Эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ продолжат - РИА Новости, 12.09.2025
Эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ продолжат
Эксперимент со сдачей только двух предметов на ОГЭ в ряде регионов России будет продолжен в 2025/2026 учебном году, сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T16:45:00+03:00
2025-09-12T16:45:00+03:00
2025-09-12T16:45:00+03:00
общество
россия
москва
санкт-петербург
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008828688_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_ec6f121af4b2c8dc56eb3817bcda1df1.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Эксперимент со сдачей только двух предметов на ОГЭ в ряде регионов России будет продолжен в 2025/2026 учебном году, сообщили в Минпросвещения РФ. "Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел совещание, посвященное подведению итогов эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В ходе мероприятия было принято решение продолжить реализацию эксперимента в 2025/26 учебном году", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20250909/ege-2040617984.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008828688_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_ea96dd74124f4d63d5d2e602e3d30e35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, санкт-петербург, сергей кравцов
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Сергей Кравцов
Эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ продолжат
Эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ продолжат в 2026 году