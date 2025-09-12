Рейтинг@Mail.ru
ЕС вызвал представителей России и Белоруссии после инцидента с БПЛА - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/drony-2041468352.html
ЕС вызвал представителей России и Белоруссии после инцидента с БПЛА
ЕС вызвал представителей России и Белоруссии после инцидента с БПЛА - РИА Новости, 12.09.2025
ЕС вызвал представителей России и Белоруссии после инцидента с БПЛА
Евросоюз в четверг вызвал представителей России и Белоруссии при ЕС после инцидента с БПЛА в Польше, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T14:27:00+03:00
2025-09-12T14:27:00+03:00
в мире
россия
польша
белоруссия
дональд туск
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040883182_0:455:2832:2048_1920x0_80_0_0_3f1cc5fa528cc5e3e7205e073979656a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Евросоюз в четверг вызвал представителей России и Белоруссии при ЕС после инцидента с БПЛА в Польше, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер. "Вчера мы отдельно вызвали представителей России и Белоруссии в связи с этим нарушением", - сказала она. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://ria.ru/20250910/polsha-2040965957.html
https://ria.ru/20250912/polsha-2041412296.html
россия
польша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040883182_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_78e8a22f9de34d72b0d80be08a241127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, белоруссия, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, Россия, Польша, Белоруссия, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
ЕС вызвал представителей России и Белоруссии после инцидента с БПЛА

ЕС вызвал представителей России и Белоруссии после инцидента с БПЛА в Польше

© AP Photo / Piotr PyrkoszМесто обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Piotr Pyrkosz
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Евросоюз в четверг вызвал представителей России и Белоруссии при ЕС после инцидента с БПЛА в Польше, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер.
"Вчера мы отдельно вызвали представителей России и Белоруссии в связи с этим нарушением", - сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Беспилотники над Польшей: у России есть ценный совет для Варшавы
10 сентября, 14:48
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Эксперт предположил, что сбитые над Польшей запустили с Украины
Вчера, 11:59
 
В миреРоссияПольшаБелоруссияДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковЕвросоюзЕврокомиссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала