Рейтинг@Mail.ru
На одном из судов в порту Приморск после атаки БПЛА ликвидируют возгорание - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 12.09.2025 (обновлено: 06:19 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/drony-2041348528.html
На одном из судов в порту Приморск после атаки БПЛА ликвидируют возгорание
На одном из судов в порту Приморск после атаки БПЛА ликвидируют возгорание - РИА Новости, 12.09.2025
На одном из судов в порту Приморск после атаки БПЛА ликвидируют возгорание
Более 30 БПЛА уничтожены над Ленинградской областью, возгорание ликвидируют на одном из судов в порту Приморск, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T06:15:00+03:00
2025-09-12T06:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
приморск
ленинградская область
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968129992_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a9f77af2a1db4cfec6b39c40594ffc5.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 30 БПЛА уничтожены над Ленинградской областью, возгорание ликвидируют на одном из судов в порту Приморск, сообщил губернатор Александр Дрозденко."Силами и средствами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 БПЛА. В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения. Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также — вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Пострадавших нет. Отражение атаки БПЛА продолжается", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
приморск
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968129992_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8330bb46ecdc89d589ea4964c7ed4bc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморск, ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Приморск, Ленинградская область, Александр Дрозденко
На одном из судов в порту Приморск после атаки БПЛА ликвидируют возгорание

Возгорание ликвидируют на одном из судов в порту Приморск после атаки дронов

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 30 БПЛА уничтожены над Ленинградской областью, возгорание ликвидируют на одном из судов в порту Приморск, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Силами и средствами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 БПЛА. В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения. Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также — вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Пострадавших нет. Отражение атаки БПЛА продолжается", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПриморскЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала