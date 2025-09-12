https://ria.ru/20250912/drony-2041348528.html

На одном из судов в порту Приморск после атаки БПЛА ликвидируют возгорание

Более 30 БПЛА уничтожены над Ленинградской областью, возгорание ликвидируют на одном из судов в порту Приморск, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T06:15:00+03:00

2025-09-12T06:15:00+03:00

2025-09-12T06:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

приморск

ленинградская область

александр дрозденко

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 30 БПЛА уничтожены над Ленинградской областью, возгорание ликвидируют на одном из судов в порту Приморск, сообщил губернатор Александр Дрозденко."Силами и средствами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 БПЛА. В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения. Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также — вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Пострадавших нет. Отражение атаки БПЛА продолжается", - написал Дрозденко в Telegram-канале.

приморск

ленинградская область

происшествия, приморск, ленинградская область, александр дрозденко