На одном из судов в порту Приморск после атаки БПЛА ликвидируют возгорание
На одном из судов в порту Приморск после атаки БПЛА ликвидируют возгорание - РИА Новости, 12.09.2025
На одном из судов в порту Приморск после атаки БПЛА ликвидируют возгорание
Более 30 БПЛА уничтожены над Ленинградской областью, возгорание ликвидируют на одном из судов в порту Приморск, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 30 БПЛА уничтожены над Ленинградской областью, возгорание ликвидируют на одном из судов в порту Приморск, сообщил губернатор Александр Дрозденко."Силами и средствами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 БПЛА. В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения. Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также — вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Пострадавших нет. Отражение атаки БПЛА продолжается", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
