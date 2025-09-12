https://ria.ru/20250912/drony-2041343451.html

Дроны в Польше может быть провокацией Зеленского, считают в подполье

Дроны в Польше может быть провокацией Зеленского, считают в подполье - РИА Новости, 12.09.2025

Дроны в Польше может быть провокацией Зеленского, считают в подполье

Беспилотники, которые якобы нарушили воздушное пространство Польши, могли быть собраны из накопленных на Украине за время СВО обломков российских дронов и ради... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T04:19:00+03:00

2025-09-12T04:19:00+03:00

2025-09-12T07:34:00+03:00

в мире

польша

россия

украина

дональд туск

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041276366_0:9:1000:572_1920x0_80_0_0_6ebe7330026935813d3b206dafe204aa.jpg

ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости. Беспилотники, которые якобы нарушили воздушное пространство Польши, могли быть собраны из накопленных на Украине за время СВО обломков российских дронов и ради антироссийской провокации запущены либо переданы Варшаве, заявили РИА Новости в антифашистком сопротивлении Херсона. "За три года боевых действий Киев мог накопить достаточное количество вполне работоспособных "Гераней" и других моделей российских БПЛА. А такое их применение, как отправка либо запуск в Польшу ради провокации, было бы самым логичным шагом из всех возможных. Других доказательств на данный момент нет, но у (Владимира) Зеленского были и дроны, и вполне объяснимые цели, в отличие от России, которой такой шаг просто невыгоден", - считает представитель подполья. По его словам, ситуация с дронами выгодна НАТО, Зеленскому, самой Польше, но не России. "Точной информацией об этих беспилотниках мы пока не обладаем, однако ни для кого не секрет, что все сбитые российские беспилотники, в каком бы состоянии они не находились, на протяжении всей СВО собирались и направлялись на исследования. Это обычная практика", - подчеркнул он. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России объявило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Министерство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

https://ria.ru/20250910/merts-2041015238.html

https://ria.ru/20250910/polsha-2040979407.html

польша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, россия, украина, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, нато, еврокомиссия, евросоюз