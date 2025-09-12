Рейтинг@Mail.ru
Дроны в Польше может быть провокацией Зеленского, считают в подполье - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 12.09.2025 (обновлено: 07:34 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/drony-2041343451.html
Дроны в Польше может быть провокацией Зеленского, считают в подполье
Дроны в Польше может быть провокацией Зеленского, считают в подполье - РИА Новости, 12.09.2025
Дроны в Польше может быть провокацией Зеленского, считают в подполье
Беспилотники, которые якобы нарушили воздушное пространство Польши, могли быть собраны из накопленных на Украине за время СВО обломков российских дронов и ради... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T04:19:00+03:00
2025-09-12T07:34:00+03:00
в мире
польша
россия
украина
дональд туск
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041276366_0:9:1000:572_1920x0_80_0_0_6ebe7330026935813d3b206dafe204aa.jpg
ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости. Беспилотники, которые якобы нарушили воздушное пространство Польши, могли быть собраны из накопленных на Украине за время СВО обломков российских дронов и ради антироссийской провокации запущены либо переданы Варшаве, заявили РИА Новости в антифашистком сопротивлении Херсона. "За три года боевых действий Киев мог накопить достаточное количество вполне работоспособных "Гераней" и других моделей российских БПЛА. А такое их применение, как отправка либо запуск в Польшу ради провокации, было бы самым логичным шагом из всех возможных. Других доказательств на данный момент нет, но у (Владимира) Зеленского были и дроны, и вполне объяснимые цели, в отличие от России, которой такой шаг просто невыгоден", - считает представитель подполья. По его словам, ситуация с дронами выгодна НАТО, Зеленскому, самой Польше, но не России. "Точной информацией об этих беспилотниках мы пока не обладаем, однако ни для кого не секрет, что все сбитые российские беспилотники, в каком бы состоянии они не находились, на протяжении всей СВО собирались и направлялись на исследования. Это обычная практика", - подчеркнул он. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России объявило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Министерство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://ria.ru/20250910/merts-2041015238.html
https://ria.ru/20250910/polsha-2040979407.html
польша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041276366_0:0:764:572_1920x0_80_0_0_1a70772e73624b08b7b6e7d4e02d0bf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, украина, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, нато, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Польша, Россия, Украина, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз
Дроны в Польше может быть провокацией Зеленского, считают в подполье

Инцидент с БПЛА в Польше может быть провокацией Зеленского

Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ
Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 12 сен - РИА Новости. Беспилотники, которые якобы нарушили воздушное пространство Польши, могли быть собраны из накопленных на Украине за время СВО обломков российских дронов и ради антироссийской провокации запущены либо переданы Варшаве, заявили РИА Новости в антифашистком сопротивлении Херсона.
"За три года боевых действий Киев мог накопить достаточное количество вполне работоспособных "Гераней" и других моделей российских БПЛА. А такое их применение, как отправка либо запуск в Польшу ради провокации, было бы самым логичным шагом из всех возможных. Других доказательств на данный момент нет, но у (Владимира) Зеленского были и дроны, и вполне объяснимые цели, в отличие от России, которой такой шаг просто невыгоден", - считает представитель подполья.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
НАТО готова к обороне в связи с проникновением БПЛА в Польшу, заявил Мерц
10 сентября, 17:18
По его словам, ситуация с дронами выгодна НАТО, Зеленскому, самой Польше, но не России. "Точной информацией об этих беспилотниках мы пока не обладаем, однако ни для кого не секрет, что все сбитые российские беспилотники, в каком бы состоянии они не находились, на протяжении всей СВО собирались и направлялись на исследования. Это обычная практика", - подчеркнул он.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России объявило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Министерство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Словакия предложила помощь в расследовании инцидента с БПЛА в Польше
10 сентября, 15:21
 
В миреПольшаРоссияУкраинаДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковНАТОЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала