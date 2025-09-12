https://ria.ru/20250912/dronov-2041361672.html

Врио губернатора Новгородской области проголосовал на выборах главы региона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов одним из первых проголосовал на выборах главы региона. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе врио губернатора, Дронов проголосовал на избирательном участке в Савинском сельском доме культуры Новгородского округа сразу, как только он открылся. "Участие в выборах - это прежде всего наш гражданский долг. Это ответственность каждого из нас перед страной, перед регионом, перед нашими детьми. Убежден, что независимо от политических предпочтений, - это признак зрелого общества, к которому мы все стремимся. Это понимание того, как мы хотим жить и какое будущее нас ждет. Проголосовал. Для меня начинается рабочий день. Всем доброго дня!" - написал сам Дронов в своем Telegram-канале. Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит три дня: с 12 по 14 сентября. Все участки будут открыты до 20.00 мск. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках, для этого надо было предварительно подать заявление через Госуслуги. В выборах смогут принять участие около 470 тысяч человек. На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора региона Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Чурсинов (ЛДПР). Кроме того, на территории Новгородской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах, в том числе в 11 вновь образованных муниципальных округах. Всего замещению подлежат 222 мандата. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

