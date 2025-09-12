Рейтинг@Mail.ru
Врио губернатора Новгородской области проголосовал на выборах главы региона
08:55 12.09.2025 (обновлено: 10:44 12.09.2025)
Врио губернатора Новгородской области проголосовал на выборах главы региона
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов одним из первых проголосовал на выборах главы региона. РИА Новости, 12.09.2025
политика
россия
новгородская область
москва
александра дронова
ольга ефимова
единая россия
кпрф
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов одним из первых проголосовал на выборах главы региона. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе врио губернатора, Дронов проголосовал на избирательном участке в Савинском сельском доме культуры Новгородского округа сразу, как только он открылся. "Участие в выборах - это прежде всего наш гражданский долг. Это ответственность каждого из нас перед страной, перед регионом, перед нашими детьми. Убежден, что независимо от политических предпочтений, - это признак зрелого общества, к которому мы все стремимся. Это понимание того, как мы хотим жить и какое будущее нас ждет. Проголосовал. Для меня начинается рабочий день. Всем доброго дня!" - написал сам Дронов в своем Telegram-канале. Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит три дня: с 12 по 14 сентября. Все участки будут открыты до 20.00 мск. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках, для этого надо было предварительно подать заявление через Госуслуги. В выборах смогут принять участие около 470 тысяч человек. На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора региона Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Чурсинов (ЛДПР). Кроме того, на территории Новгородской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах, в том числе в 11 вновь образованных муниципальных округах. Всего замещению подлежат 222 мандата. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
россия
новгородская область
москва
политика, россия, новгородская область, москва, александра дронова, ольга ефимова, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Новгородская область, Москва, Александра Дронова, Ольга Ефимова, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов одним из первых проголосовал на выборах главы региона.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе врио губернатора, Дронов проголосовал на избирательном участке в Савинском сельском доме культуры Новгородского округа сразу, как только он открылся.
"Участие в выборах - это прежде всего наш гражданский долг. Это ответственность каждого из нас перед страной, перед регионом, перед нашими детьми. Убежден, что независимо от политических предпочтений, - это признак зрелого общества, к которому мы все стремимся. Это понимание того, как мы хотим жить и какое будущее нас ждет. Проголосовал. Для меня начинается рабочий день. Всем доброго дня!" - написал сам Дронов в своем Telegram-канале.
Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит три дня: с 12 по 14 сентября. Все участки будут открыты до 20.00 мск. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках, для этого надо было предварительно подать заявление через Госуслуги. В выборах смогут принять участие около 470 тысяч человек.
На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора региона Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Чурсинов (ЛДПР).
Кроме того, на территории Новгородской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах, в том числе в 11 вновь образованных муниципальных округах. Всего замещению подлежат 222 мандата.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Политика Россия Новгородская область Москва Александра Дронова Ольга Ефимова Единая Россия КПРФ ЛДПР Единый день голосования — 2025
 
 
