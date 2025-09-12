https://ria.ru/20250912/dron-2041528751.html

Российский посол в ФРГ назвал инцидент с дронами в Польше провокацией

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Посол РФ, вызванный в МИД ФРГ в связи с инцидентом с БПЛА в Польше, назвал случившееся спланированной провокацией, в которой, в первую очередь, заинтересован Киев, заявило посольство России в Германии. Ранее в пятницу МИД Германии сообщил о вызове посла Российской Федерации Сергея Нечаева в связи с инцидентом с дронами в Польше. В российском диппредставительстве уточнили, что в министерстве ему заявили протест в связи с якобы преднамеренным вторжением в ночь со вторника на среду в воздушное пространство Польши российских беспилотных летательных аппаратов."Подчеркнуто, что речь идёт о спланированной провокации, в которой заинтересована, прежде всего, Украина, терпящая поражение на поле боя, а также те европейские страны, которые делают ставку на усиление давления на Россию и разрушение диалога Москвы и Вашингтона о параметрах мирного урегулирования украинского конфликта", - говорится в комментарии посольства РФ в Берлине, поступившем в распоряжение РИА Новости. В диппредставительстве напомнили, что Россия неоднократно и на всех уровнях публично опровергала домыслы Запада о планах нападения на одну из стран НАТО."Этот путь ведёт к неизбежной эскалации с непредсказуемыми и, возможно, необратимыми последствиями. Наша страна не заинтересована в таком развитии", - подчеркнули в посольстве.Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

