Силы ПВО сбили более 20 дронов над Белгородской и Ленинградской областями
Силы ПВО сбили более 20 дронов над Белгородской и Ленинградской областями
2025-09-12T12:37:00+03:00
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской и Ленинградской областей, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Двенадцатого сентября с 08.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 - над территорией Белгородской области и пять - над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.
