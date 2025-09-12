https://ria.ru/20250912/chelovek-2041522996.html
При аварии на Эльбрусе погибли жители КБР и Дагестана, сообщил источник
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Житель Кабардино-Балкарии и жительница Дагестана погибли в результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. "По предварительным данным, погибшие – пожилой житель Кабардино-Балкарии и женщина из Дагестана 1990 года рождения", - сказал собеседник агентства.
