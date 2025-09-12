https://ria.ru/20250912/bpla-2041353002.html
ПВО сбила за ночь 221 украинский БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 221 украинский беспилотник над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T09:03:00+03:00
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 221 украинский беспилотник над российской территорией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили:Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, на одном из судов в порту Приморска после атаки БПЛА началось возгорание, его оперативно ликвидировали. Там же загорелась насосная станция, пожар быстро потушили. Пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
