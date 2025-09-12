Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила за ночь 221 украинский БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 12.09.2025 (обновлено: 09:03 12.09.2025)
ПВО сбила за ночь 221 украинский БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 221 украинский беспилотник над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 221 украинский беспилотник над российской территорией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили:Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, на одном из судов в порту Приморска после атаки БПЛА началось возгорание, его оперативно ликвидировали. Там же загорелась насосная станция, пожар быстро потушили. Пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Новости
безопасность, брянская область, белгородская область, орловская область, вооруженные силы украины, александр дрозденко, ленинградская область, смоленская область, калужская область, новгородская область, ростовская область, тверская область, псковская область, тульская область, курская область
ПВО сбила за ночь 221 украинский БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 221 украинский беспилотник над российской территорией, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР
10 сентября, 09:06
Российские бойцы сбили:
Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, на одном из судов в порту Приморска после атаки БПЛА началось возгорание, его оперативно ликвидировали. Там же загорелась насосная станция, пожар быстро потушили. Пострадавших нет.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьБелгородская областьОрловская областьВооруженные силы УкраиныАлександр ДрозденкоЛенинградская областьСмоленская областьКалужская областьНовгородская областьРостовская областьТверская областьПсковская областьТульская областьКурская область
 
 
