Свыше 1,6 тысячи бойцов СВО выдвинули на выборах в единый день голосования

Кандидатами на выборах разного уровня в ЕДГ-2025 выдвинуто 1 616 участников СВО, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Кандидатами на выборах разного уровня в ЕДГ-2025 выдвинуто 1 616 участников СВО, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "На выборах всех уровней выдвинуто кандидатов - 1616 участников и ветеранов СВО", - следует из презентации Памфиловой в ходе брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025. Согласно презентации, на выборах депутатов законодательных органов субъектов РФ в 11 регионах выдвинуто 189 кандидатов - участников СВО. На выборах депутатов представительных органов столиц регионов в 24 субъектах выдвинут 161 кандидат - участник СВО."Мы будем с интересом, добрым вниманием и самыми добрыми чувствами следить за судьбой кандидатов - участников СВО", - сказала Памфилова в ходе брифинга.В единый день голосования 14 сентября 2025 года пройдет около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.

