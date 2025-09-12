Рейтинг@Mail.ru
Сикорский признал, что часть БПЛА прилетели в Польшу с Украины - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 12.09.2025 (обновлено: 22:20 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/bespilotniki-2041541597.html
Сикорский признал, что часть БПЛА прилетели в Польшу с Украины
Сикорский признал, что часть БПЛА прилетели в Польшу с Украины - РИА Новости, 12.09.2025
Сикорский признал, что часть БПЛА прилетели в Польшу с Украины
Дроны в ночь со вторника на среду входили в воздушное пространство Польши в том числе с территории Украины, заявил министр иностранных дел Польши Радослав... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T18:53:00+03:00
2025-09-12T22:20:00+03:00
в мире
польша
россия
украина
радослав сикорский
дональд туск
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040883204_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bfc6f87303c8ca8e9a3df143e5f8458.jpg
ВАРШАВА, 12 сен – РИА Новости. Дроны в ночь со вторника на среду входили в воздушное пространство Польши в том числе с территории Украины, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам в Киеве. &quot;Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины, но также и из Белоруссии. &lt;…&gt; Битва в воздухе продолжалась ctvm часов&quot;, — сказал он.При этом Сикорский продолжает обвинять в происходящем Россию."Мы уверены в том, что это была российская операция, и что это были российские дроны", — заявил он.Инцидент с БПЛА в ПольшеВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Президент США Дональд Трамп в четверг допустил, что инцидент с дронами в Польше мог быть ошибкой. Глава Белого дома высказал недовольство этой ситуацией и выразил надежду на то, что она закончится.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
https://ria.ru/20250910/polsha-2040965957.html
https://ria.ru/20250911/nato-2041078155.html
https://ria.ru/20250912/varshava-2041225685.html
польша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040883204_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e4fb63b065e40e5e1764d8f09d5ecba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, украина, радослав сикорский, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, нато, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Россия, Украина, Радослав Сикорский, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Сикорский признал, что часть БПЛА прилетели в Польшу с Украины

Сикорский: дроны в ночь на 10 сентября попали в Польшу в том числе и с Украины

© AP Photo / Piotr PyrkoszМесто обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Piotr Pyrkosz
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 12 сен – РИА Новости. Дроны в ночь со вторника на среду входили в воздушное пространство Польши в том числе с территории Украины, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам в Киеве.
«

"Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины, но также и из Белоруссии. <…> Битва в воздухе продолжалась ctvm часов", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Беспилотники над Польшей: у России есть ценный совет для Варшавы
10 сентября, 14:48
При этом Сикорский продолжает обвинять в происходящем Россию.
"Мы уверены в том, что это была российская операция, и что это были российские дроны", — заявил он.

Инцидент с БПЛА в Польше

В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
НАТО показала степень готовности к войне с Россией
11 сентября, 08:00
Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
Президент США Дональд Трамп в четверг допустил, что инцидент с дронами в Польше мог быть ошибкой. Глава Белого дома высказал недовольство этой ситуацией и выразил надежду на то, что она закончится.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Во всем виноваты Путин и Трамп: Варшава нашла ответственных за атаку дронов
Вчера, 08:00
 
В миреПольшаРоссияУкраинаРадослав СикорскийДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзНАТОДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала