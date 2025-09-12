Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила в Ленобласти более 20 беспилотников - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:30 12.09.2025 (обновлено: 05:59 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/bespilotniki-2041344149.html
ПВО уничтожила в Ленобласти более 20 беспилотников
ПВО уничтожила в Ленобласти более 20 беспилотников - РИА Новости, 12.09.2025
ПВО уничтожила в Ленобласти более 20 беспилотников
Предварительно, более 20 БПЛА уничтожены в Ленинградской области, отражение атаки продолжается, падение обломков БПЛА зафиксировано в Тосно, пострадавших и... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T04:30:00+03:00
2025-09-12T05:59:00+03:00
ленинградская область
тосно
чехов
александр дрозденко
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_2978d943424a2fb8adb21e5b899ea931.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Предварительно, более 20 БПЛА уничтожены в Ленинградской области, отражение атаки продолжается, падение обломков БПЛА зафиксировано в Тосно, пострадавших и возгораний нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. "По предварительным данным, над территорией Ленинградской области уничтожено более 20 БПЛА. Продолжается отражение атаки беспилотников", — написал он.Как уточнил Дрозденко, обломки беспилотников упали в Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Места падения оцепили, возгораний и пострадавших нет.Ранее он сообщил, что радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково" ввели план "Ковер", атаку БПЛА отражает шестая армия ПВО.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
https://ria.ru/20250912/oblomki-2041342545.html
ленинградская область
тосно
чехов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_777883c4042d450ea1737711a1c04574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, тосно, чехов, александр дрозденко, безопасность
Ленинградская область, Тосно, Чехов, Александр Дрозденко, Безопасность
ПВО уничтожила в Ленобласти более 20 беспилотников

Дрозденко: над Ленинградской областью сбили более 20 БПЛА, атака продолжается

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС
Работа командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Работа командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Предварительно, более 20 БПЛА уничтожены в Ленинградской области, отражение атаки продолжается, падение обломков БПЛА зафиксировано в Тосно, пострадавших и возгораний нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.
«
"По предварительным данным, над территорией Ленинградской области уничтожено более 20 БПЛА. Продолжается отражение атаки беспилотников", — написал он.
Как уточнил Дрозденко, обломки беспилотников упали в Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Места падения оцепили, возгораний и пострадавших нет.
Ранее он сообщил, что радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково" ввели план "Ковер", атаку БПЛА отражает шестая армия ПВО.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Ленобласти зафиксировали падение обломков БПЛА
04:09
 
Ленинградская областьТосноЧеховАлександр ДрозденкоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала