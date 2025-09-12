https://ria.ru/20250912/bespilotniki-2041344149.html
ПВО уничтожила в Ленобласти более 20 беспилотников
ПВО уничтожила в Ленобласти более 20 беспилотников - РИА Новости, 12.09.2025
ПВО уничтожила в Ленобласти более 20 беспилотников
Предварительно, более 20 БПЛА уничтожены в Ленинградской области, отражение атаки продолжается, падение обломков БПЛА зафиксировано в Тосно, пострадавших и... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T04:30:00+03:00
2025-09-12T04:30:00+03:00
2025-09-12T05:59:00+03:00
ленинградская область
тосно
чехов
александр дрозденко
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_2978d943424a2fb8adb21e5b899ea931.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Предварительно, более 20 БПЛА уничтожены в Ленинградской области, отражение атаки продолжается, падение обломков БПЛА зафиксировано в Тосно, пострадавших и возгораний нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. "По предварительным данным, над территорией Ленинградской области уничтожено более 20 БПЛА. Продолжается отражение атаки беспилотников", — написал он.Как уточнил Дрозденко, обломки беспилотников упали в Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Места падения оцепили, возгораний и пострадавших нет.Ранее он сообщил, что радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково" ввели план "Ковер", атаку БПЛА отражает шестая армия ПВО.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
https://ria.ru/20250912/oblomki-2041342545.html
ленинградская область
тосно
чехов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_777883c4042d450ea1737711a1c04574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, тосно, чехов, александр дрозденко, безопасность
Ленинградская область, Тосно, Чехов, Александр Дрозденко, Безопасность
ПВО уничтожила в Ленобласти более 20 беспилотников
Дрозденко: над Ленинградской областью сбили более 20 БПЛА, атака продолжается