https://ria.ru/20250912/beglov-2041578679.html

Беглов: Петербург активно работает над реализацией нацпроекта "Семья"

Беглов: Петербург активно работает над реализацией нацпроекта "Семья" - РИА Новости, 12.09.2025

Беглов: Петербург активно работает над реализацией нацпроекта "Семья"

Санкт-Петербург активно работает над реализацией национального проекта "Семья", сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T23:36:00+03:00

2025-09-12T23:36:00+03:00

2025-09-12T23:36:00+03:00

санкт-петербург

александр беглов

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023477193_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_fc91c86f1b5d7eaff4d5dce0c447fb2c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург активно работает над реализацией национального проекта "Семья", сообщил губернатор города Александр Беглов. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Глава государства отметил, что для России приоритетом является поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. По его словам, семья учит, воспитывает, передает традиции и является главным хранителем культуры. Путин отметил, что многие программы развития сферы культуры сконцентрированы в национальном проекте "Семья". Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов принял участие в пленарном заседании. Губернатор отметил, что в Петербурге во второй половине августа была утверждена "дорожная карта" по достижению в Петербурге плановых показателей нацпроекта "Семья" в сфере рождаемости. В нее включено 50 мероприятий, за выполнение которых отвечают 32 исполнительных органа государственной власти Петербурга и подведомственных учреждения. Он напомнил, что Петербург одним из первых в стране выполнил Указ президента о новых мерах социальной поддержки многодетных семей. Число таких семей в Северной столице растет – сейчас их порядка 76 тысяч. Петербург увеличивает расходы городского бюджета и получает федеральные субсидии на поддержку семей и рождаемости. "Мы активно работаем над реализацией национального проекта "Семья" в Северной столице. Наша задача – создать максимально комфортные условия для каждой семьи, чтобы Петербург по праву носил звание города, где хочется растить детей. Уверен, что благодаря поддержке президента и слаженной работе Санкт-Петербург внесет значимый вклад в укрепление института семьи и достижение демографических целей нашей страны", – сказал Беглов. Сообщается, что с прошлого года были расширены возможности получения регионального материнского капитала. Также город отменил плату за детские сады. Родители новорожденных получают наборы с детскими принадлежностями. С июля этого года во всех районах открыты пункты бесплатного проката товаров для малышей, можно также заказать их бесплатную доставку. В вузах открываются комнаты матери и ребенка, планируется открытие подобных центров и в учреждениях среднего образования. В несколько раз увеличен размер ежемесячной выплаты студенческим семьям. Новой мерой поддержки стала выплата в 100 тысяч рублей обучающимся очно студенткам, вставшим на учет по беременности. В числе последних нововведений – компенсация 50% стоимости обучения одного ребенка из многодетной семьи, увеличение до одного миллиона рублей выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям. Как сообщила пресс-служба, к работе по поддержке семей с детьми и повышению рождаемости город будет подключать образовательные организации и предприятия. Подходящим механизмом может стать "Корпоративный демографический стандарт", разработанный экспертами на федеральном уровне. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, александр беглов, владимир путин, россия