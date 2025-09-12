https://ria.ru/20250912/ataka-2041336227.html
В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА
В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.09.2025
В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T02:01:00+03:00
2025-09-12T02:01:00+03:00
2025-09-12T02:02:00+03:00
ленинградская область
александр дрозденко
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012083_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_cd9096c718b8f1f19dcd9606a001abce.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250911/zaes-2041327408.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012083_434:0:3165:2048_1920x0_80_0_0_1efe51c6f5a046b56553aa337f95eb8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, александр дрозденко, происшествия
Ленинградская область, Александр Дрозденко, Происшествия
В Ленобласти объявили опасность атаки БПЛА
На территории Ленобласти объявили угрозу атаки беспилотников