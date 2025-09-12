Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы с наибольшим количеством абортов
03:21 12.09.2025
Названы регионы с наибольшим количеством абортов
общество
москва
свердловская область
красноярский край
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Больше всего абортов за 2024 год сделали в Москве, Свердловской области и Красноярском крае, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, в Москве за прошлый год было совершено 20 222 прерывания беременности, в Свердловской области - 16 938, а в Красноярском крае - 11 794. При этом число абортов снизилось во всех трех регионах по сравнению с 2023 годом. На четвертом месте рейтинга находится Московская область (10 648), а на пятом - Санкт-Петербург (10 363). Всего 188 абортов было проведено в Ненецком автономном округе за 2024 год - это наименьшее число таких процедур среди регионов России. Чуть больше проведено в Чукотском автономном округе - 248, в Еврейской автономной области - 682.
москва
свердловская область
красноярский край
общество, москва, свердловская область, красноярский край
Общество, Москва, Свердловская область, Красноярский край
Беременная женщина с витаминами
Беременная женщина с витаминами
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Беременная женщина с витаминами. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Больше всего абортов за 2024 год сделали в Москве, Свердловской области и Красноярском крае, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, в Москве за прошлый год было совершено 20 222 прерывания беременности, в Свердловской области - 16 938, а в Красноярском крае - 11 794. При этом число абортов снизилось во всех трех регионах по сравнению с 2023 годом.
На четвертом месте рейтинга находится Московская область (10 648), а на пятом - Санкт-Петербург (10 363).
Всего 188 абортов было проведено в Ненецком автономном округе за 2024 год - это наименьшее число таких процедур среди регионов России. Чуть больше проведено в Чукотском автономном округе - 248, в Еврейской автономной области - 682.
Общество Москва Свердловская область Красноярский край
 
 
