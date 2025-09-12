https://ria.ru/20250912/abort-2041340435.html
Названы регионы с наибольшим количеством абортов
Названы регионы с наибольшим количеством абортов - РИА Новости, 12.09.2025
Названы регионы с наибольшим количеством абортов
Больше всего абортов за 2024 год сделали в Москве, Свердловской области и Красноярском крае, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Больше всего абортов за 2024 год сделали в Москве, Свердловской области и Красноярском крае, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, в Москве за прошлый год было совершено 20 222 прерывания беременности, в Свердловской области - 16 938, а в Красноярском крае - 11 794. При этом число абортов снизилось во всех трех регионах по сравнению с 2023 годом. На четвертом месте рейтинга находится Московская область (10 648), а на пятом - Санкт-Петербург (10 363). Всего 188 абортов было проведено в Ненецком автономном округе за 2024 год - это наименьшее число таких процедур среди регионов России. Чуть больше проведено в Чукотском автономном округе - 248, в Еврейской автономной области - 682.
Названы регионы с наибольшим количеством абортов
Больше всего абортов за 2024 год сделали в Москве и Свердловской области