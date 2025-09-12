https://ria.ru/20250912/abort-2041340435.html

Названы регионы с наибольшим количеством абортов

Названы регионы с наибольшим количеством абортов - РИА Новости, 12.09.2025

Названы регионы с наибольшим количеством абортов

Больше всего абортов за 2024 год сделали в Москве, Свердловской области и Красноярском крае, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T03:21:00+03:00

2025-09-12T03:21:00+03:00

2025-09-12T03:21:00+03:00

общество

москва

свердловская область

красноярский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774574608_0:234:3068:1960_1920x0_80_0_0_1e80f52a2aba349a1a63d7dfc2833e4d.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Больше всего абортов за 2024 год сделали в Москве, Свердловской области и Красноярском крае, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, в Москве за прошлый год было совершено 20 222 прерывания беременности, в Свердловской области - 16 938, а в Красноярском крае - 11 794. При этом число абортов снизилось во всех трех регионах по сравнению с 2023 годом. На четвертом месте рейтинга находится Московская область (10 648), а на пятом - Санкт-Петербург (10 363). Всего 188 абортов было проведено в Ненецком автономном округе за 2024 год - это наименьшее число таких процедур среди регионов России. Чуть больше проведено в Чукотском автономном округе - 248, в Еврейской автономной области - 682.

https://ria.ru/20250826/mesta-2037656483.html

москва

свердловская область

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, свердловская область, красноярский край